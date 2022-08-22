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إيلاف: اطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بتاريخ ١٨ اغسطس ٢٠٢٢ أغنية مصرية بعنوان "قضيها انبساط" من كلمات مصطفى حسن، والحان أحمد مصطفى، توزيع هاني ربيعة، وماستريغ ماهر صلاح.

، تصدّرت الأغنية فور صدورها قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ولبنان، وبقيت في الصدارة لمدّة ثلاثة أيام على تويتر، كما تربّعت على عرش قائمة الأغاني العربية التي اصدرت في هذه الفترة على اليوتيوب ومازالت لغاية هذه اللحظة تتصدّر الترند في الدول العربية وبعض الدول الأجنبية.



اصرّت ميريام على اصدار هذه الأغنية بالذات في أيامنا هذه تحت شعار "لنفرح قليلًا خاصة بعد السنوات الماضية القاسية التي مرّ بها العالم"ونقضيها انبساط من الجمعة للتلات"

صوّرت أغنية "قضيها انبساط" في برلين، وظهرت فيها ميريام مفعمة بالحياة بإطلالات عصرية وقد أدّت في الأغنية المصورة رقصة من تصميمها الخاص ما لبثت أن انتقلت على مواقع التواصل الاجتماعي كتحدّي حتى قبل انطلاقها وقد اعلنت ميريام انّها ستطلق تحدي الرقصة على أغنية "قضيها انبساط" مباشرة من على المسرح في حفل اختتام مهرجان "Gamers8” في الرياض بتاريخ ٢٥ اغسطس ٢٠٢٢.