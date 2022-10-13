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إيلاف: فاز الفيلم الروائي فرح للثنائي حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي بجائزتين وذلك ضمن فعاليات النسخة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي أسدل عليه الستار مساء الاثنين، ونال الفيلم جائزة أفضل عمل أول، وجائزة محمود عبد العزيز لأفضل إخراج فني من نصيب موسى بيضون ونزار نصار ليصبح عدد الجوائز التي حصل عليها الفيلم في مشواره 3 جوائز.



وكان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل فيلم روائي باختيار الجمهور وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفيلم اللبناني في كندا وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، كما شارك في مهرجان سان دييغو للفيلم العربي، ويشارك أيضاً في مهرجان تشيلسي السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية.

تلقى فرح العديد من الإشادات النقدية الإيجابية حيث كتب الناقد محمد حجازي "فرح دراما لبنانية جيدة ١١٩ دقيقة هي مدة الفيلم على الشاشة، وكانت المشاهد تتوالى بسلاسة، وعفوية وتدفق، والشخصيات تعبرعن مواصفاتها تباعاً عبر صورة مضيئة، وصوت واضح."

تنطلق أحداث الفيلم عندما تبدأ لينا، طالبة تمهيدي الطب، في معاناتها مع كوابيس متكررة حادة، تشرع حياتها في التداعي، ثم تضطر إلى العودة إلى وطنها بيروت بلبنان، وتحصل على وصفة طبية لتناول مضاد الاكتئاب المثير للجدل زابا، المعروف في صورته غير الشرعية باسم جوي، لمساعدتها في التعافي. على الرغم من ذلك، وبينما تأخذ كوابيس لينا منحى سيء، ويتضح الرابط بوالدتها فرح، تنطلق لينا في رحلة لكشف شبكة من الأسرار العائلية التي ستقودها إلى الحقيقة المطلقة.

الفيلم من تأليف حسيبة فريحة وتشارك في إخراجه مع كنتن أوكسلي، وبطولة ستيفاني عطالله، ومجدي مشموشي، وحسيبة فريحة، ويوسف بولس. تصوير إلياس طراد ومونتاج ماركوس دارسي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربياً.

حسيبة فريحة كاتبة ومنتجة ومخرجة، عملت في العشرات من الأفلام القصيرة، من بينها فيلم "Temperance" الذي عُرض في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي وركن الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي وبعد ذلك حصلت منصة مستقلة على الانترنت على حقوق توزيعه.

شاركت حسيبة في العديد من الأعمال الأخرى، من بينها فيلم "City Island" برفقة أندي جارسيا وآلان أركن، ومشروع الاتحاد الوطني للحياة البرية "!Campus Chillout" الذي شارك ونائب الرئيس السابق آل جور، والمنتج الحائز على جائزة أوسكار جيف سكوول والمنتج الحائز على جائزة أوسكار لورانس بيندر.

ولاحقاً أنتجت حسيبة وقامت ببطولة وساعدت في إخراج فيلم وحدن الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية حول العالم.

إلى جانب التمثيل في عدة أفلام قصيرة أخرى، عينت شركة "twofour54"، وهي شركة للخدمات الإعلامية تدعمها الحكومة، لتعمل مديرة الحجوزات قبل أن تصعد في المناصب وتصبح مديرة القسم. وفي خلال ذلك الوقت واصلت حسيبة تنمية مهاراتها في صناعة الأفلام وأشرفت على مرحلة ما بعد الإنتاج في فيلمين روائيين.

كنتن أوكسلي تمكن من بناء مسيرة تنال تقديراً عالمياً في صناعة الأفلام والتلفزيون. وبصفته منتجاً والرئيس التنفيذي لشركة Knockout Production التي يمتلكها وتقدم خدمات إنتاجية، عمل كنتن في العديد من المشاريع الناجحة التجارية التي حققت ملايين الدولارات. استطاع كنتن أن يصبح أصغر مخرج لصالح ITV عندما كان في العشرين من عمره، وعمل مع حكومتي ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، وترأس قسم الإنتاج والتجارة العالمية في twofour54 لمدة ست سنوات. حصل كنتن على خبرة كبيرة من أعمال دولية مثل Top Gear وLeft Bank Pictures وBang Bang.

