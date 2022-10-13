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إيلاف: أصدر الفنان اللبناني نيكولا شلهوب أغنيته المصورة الجديدة "مجروح" عبر قناته الخاصة على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية.

الأغنية رومانسية حزينة عن علاقة حب غير مستقرّة بسبب تردد الحبيب، وهي من كلمات نيكولا نفسه والحانه. اما العمل المصور فطغت عليه الالوان الباردة والصورة الحزينة.



تقول الكلمات:

"ع قد ما غيابك قسى هالقلب، ع قد ما وجودك خوفني حب،

صرت جمّع من بوساتك، خبّي ضحكاتك غمراتك،

خليهن بكرا بغيباتك بدي عوز كتير ..

مجروح قلبي منك مش مجروح، محتار كل مرة بتاخد منو الروح ...".