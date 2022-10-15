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إيلاف: حكم قاض يوم الجمعة بإمكانية استدعاء الممثل الأميركي ميل جيبسون للإدلاء بشهادته ضد هارفي واينستين في محاكمة الاغتصاب القادمة للمنتج في لوس أنجلوس.

يريد المدعون استدعاء الممثل لدعم مزاعم جين دو 3 ، التي تدعي أن واينستين اعتدى عليها جنسياً بعد أن أعطته تدليكًا في فندقه في عام 2010. وفقًا لنائب المدعي العام مارلين مارتينيز ، أخبرت المرأة جيبسون لاحقًا بالحادث. أثناء التدليك، وشهادة جيبسون ستساعد في دعم ادعاءاتها.

سمحت القاضية ليزا ب.لينش للمدعين باستدعاء جيبسون إلى المنصة. كما رفضت طلب الدفاع بالسماح لهم بسؤال جيبسون عن تصريحات عنصرية ومعادية للسامية أدلى بها على مر السنين. لكن سيتم السماح للدفاع بالتساؤل عما إذا كان جيبسون يحمل ضغينة ضد وينشتاين.

جادل الدفاع بأن جيبسون لديه نية سيئة تجاه وينشتاين منذ إصدار "آلام المسيح" ، والتي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تدور حول موضوعات معادية للسامية. نشر وينشتاين لاحقًا كتابًا بعنوان "وجهات نظر حول آلام المسيح" تحدى الفيلم.

جادل مارك ويركسمان ، محامي وينشتاين ، قائلاً: "أدى هذا إلى خلق عداء بين السيد جيبسون والسيد وينشتاين".

عندما ادعى ويركسمان بشكل غير دقيق أن الفيلم فاز بجائزة أوسكار لأفضل صورة ، أشار واينشتاين إلى الرفض بذراعيه بنظرة ازدراء.

جادل ويركسمان أيضًا بأن جيبسون "يحاول الآن إعادة تأهيل صورته من خلال أن يصبح بطلًا لحركة #MeToo."

وفقًا للمحامين ، أخبر جيبسون المحققين أن جين دو 3 أصيبت "برد فعل اضطراب ما بعد الصدمة" عندما طرح اسم "هارفي" أثناء التدليك. كان جيبسون يتحدث عن وينشتاين في سياق صفقة تجارية. قالت ويركسمان إن المرأة أوقفت التدليك وبدأت في البكاء و "أعطت فكرة أن واينستين اعتدى عليها جنسيا أو لمسها".

جادل ويركسمان بأنه يجب أن يُسمح له بمواجهة جيبسون بشأن خطبته اللا سامية التي أعقبت اعتقاله عام 2006 ، بالإضافة إلى تعليق معاد للسامية يُزعم أنه أدلى به ذات مرة على وينونا رايدر وتصريحات عنصرية أخرى.

"ما مدى ملاءمته إذا كان عنصريًا تجاه الأمريكيين من أصل أفريقي أو اللاتينيين؟" سأل لينش.

"هذا يعود إلى عدم رغبته في منح مكانة متساوية لشخص ليس من أمثاله. أجاب ويركسمان أن لديه وجهة نظر تفوق البيض. "شخص ما لديه قيم تفوق البيض قد لا يكون لديه مشكلة في الحنث بقسمه ضد متهم يهودي."

سمح لينش للدفاع في النهاية بسؤال جيبسون عن أي عداء تجاه وينشتاين : "لن أسمح لك بالدخول في تعليقاته الأخرى التي قد تشير إلى سلوكه العام... سأسمح لك بسؤاله عما إذا كان هناك عداء شخصي بين الاثنين أم لا."