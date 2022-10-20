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إيلاف: أعلنت استوديوهات BBC عن إتمام اتفاقية الترخيص التي أبرمتها مع "مجموعة MBC" لتقديم أول نسخة عربية من المسلسل الشهير "دكتور فوستر" (Doctor Foster) - الحائز على جائزة "بافتا" (BAFTA)- للجمهور العربي في المنطقة. جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات ملتقى السوق الدولي الثامن والثلاثين للإنتاج المشترك والمحتوى الترفيهي "ميبكوم كان 2022" – (MIPCOM 2022).

المسلسل من تأليف الكاتب البريطاني مايك بارتليت ومن إنتاج Drama Republic، وتدور أحداثه حول طبيبة ناجحة تبدأ حياتها بالتدهور عندما تشك بخيانة زوجها لها مع امرأة أخرى.

في هذا السياق، بدأت شركة Medyapim التحضير لإطلاق عملية الإنتاج، علماً أن الشركة سبق وأن أنتجت بنجاح النسخة التركية من المسلسل نفسه تحت عنوان "ساداكاتسيز". ومن المزمع أن يُعرض المسلسل عبر قنوات MBC ومنصة "شاهد" ليصل إلى الجمهور العربي في كل مكان.

وبذلك تنضم النسخة العربية من المسلسل إلى نسخ محلية أخرى سبق وأن أُنتجت في العديد من بلدان العالم مثل فرنسا وتركيا والهند وتايلاند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها، فيما فازت النسخة الفلبينية من المسلسل مؤخراً بجائزة أفضل نسخة محلية لمسلسل عالمي، وذلك في حفل جوائز "كونتنت آسيا أووردز" (Content Asia Awards).

تعقيباً على ذلك، قال أندريه ريناود، نائب الرئيس الأول لمبيعات الحقوق العالمية في "استوديوهات BBC": "نحن في غاية السعادة لاستمرار نجاحات مسلسل "دكتور فوستر" من خلال نسخ محلية له حول العالم وذلك بفضل قصته القوية وأحداثه الشيقة.. ومن دواعي سرورنا تقديم المزيد من إنتاجات BBC إلى جمهور MBC، سيّما بعد حصول الأخيرة على حقوق إنتاج مسلسل "المكتب" (The Office)." وختم ريناود: "أتطلّع بشوق لرؤية شخصية الدكتورة جيما فوستر بحلّتها المحلية في كل بلدٍ من بلدان العالم."

من جانبه قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC": "حصلت MBC من استوديوهات BBC في وقت سابق من هذا العام على حقوق إنتاج النسخة العربية من مسلسل "المكتب" (The Office)، واليوم بات في جعبتنا حقوق إنتاج النسخة العربية من المسلسل الشهير "دكتور فوستر" الحاصل على نسب مشاهدة غير مسبوقة لدى عرض النسخة الأصلية منه في المملكة المتحدة لأول مرة على قناة BBC One في عام 2015. لذا نحن في غاية الشوق لإطلاع جمهورنا على نسختنا المحلية من الدكتورة جيما فوستر واكتشاف خفايا تلك الشخصية الدرامية المبهرة التي شغلت الناس حول العالم."



جدير بالذكر أن اتفاقية منح الحقوق لـ "مجموعة MBC" تمت بوساطة توماسو موفاتو، مدير مبيعات الحقوق في استوديوهاتBBC