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إيلاف: بعد أن حصلت شركة «نتفليكس» على حقوق تحويل رواية «مائة عام من العزلة» للمؤلف غابرييل غارسيا ماركيز، إلى مسلسل تليفزيوني باللغة الإسبانية. عرضت المنصة العالمية أول إعلان تشويقي للسلسلة إحياء للذكرى الأربعين لفوز ماركيز بجائزة نوبل للأداب، من دون تحديد موعد عرضه أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت «نتفليكس»، في بيان لها، إن ابنَي الكاتب الكولومبي الراحل رودريغو غارسيا وغونزالو غارسيا بارتشا «سيعملان كمنتجين تنفيذيين في المسلسل الذي سيصوّر بشكل أساسي في كولومبيا».

وقال رودريجو جارسيا: «والدنا كان متردداً في بيع الحقوق لسنوات طويلة حيث يعتبر أنه لا يمكن تحويل رواية إلى عمل سينمائي ضمن القيود الزمنية لفيلم روائي طويل، أو أن إنتاجه بلغة غير إسبانية لن يفي حق الرواية، أما في «العصر الذهبي» الراهن للمسلسلات التليفزيونية ومع تطور الكتابة وجودة الإخراج، وتقبل الجماهير في كافة أنحاء العالم للبرامج بلغات أجنبية، فإن التوقيت مناسب جدا (لإنتاجه)».





وتحكي الرواية سيرة ملحمية خلال مئة عام لعائلات قرية "ماكوندو" الخيالية التي استلهمها ماركيز من مسقط رأسه وطفولته شمال كولومبيا. ونشرت للمرة الأولى بالإسبانية العام 1967، وترجمت إلى لغات عديدة.