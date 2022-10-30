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إيلاف: هيمنَ جين، عضو فريق BTS الكوري الجنوبي الشهير، على مخططات آيتونز حول العالم منذ إصدارهِ البومه الفردي الأول "The Astronaut" في 28 اكتوبر.

جين كتب الأغنية الرئيسية التي تحمل إسم الإلبوم بالتعاون مع "Coldplay" والتي اكتسحت بالفعل مخططات آيتونز في 97 دولة من حول العالم بما في ذلك الولايات المُتحدة، المملكة المتحدة، المانيا، فرنسا وكندا..



من جهةٍ اُخرى، حققَ الفيديو الموسيقي لأغنية “The Astronaut” اكثر من 24 مليون مشاهدة على يوتيوب فقط خِلال يومين من صدوره.

ووفقًا لمخطط هانتو، باعَ البوم “The Astronaut” اكثر من 700,954 فقط في 28 اكتوبر جاعلًا منه الالبوم الفردي الاعلى مبيعًا في يومه الاول بينَ منفردي الكيبوب في تاريخ هانتو.

كما وانَ جين اصبحَ ثالث فنان منفرد في تاريخ الكيبوب يُحقق 700 الف نسخة مباعة مع البوم بشكلٍ عام [البومات منفردي الكيبوب عمومًا سواء كانت كاملة، فرديةاو مصغرة] في اليوم الاول من الإصدار.

حققَ “The Astronaut” أيضًا ثالث اعلى مبيعات في اليوم الاول لأي البوم بينَ البومات منفردي الكيبوب في تاريخ هانتو [البومات منفردي الكيبوب عمومًا سواء كانت كاملة، فردية (سِنغل) او مصغرة] بعدَ البوم ايم يونغ وونغ “IM HERO” والبوم بيكهيون “Bambi”.

