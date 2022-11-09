قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: قد تُعرف جينيفر لوبيز بين معجبيها بلقب "جيني من ذا بلوك" ، لكن بالنسبة للمغنية والممثلة نفسها، فهي السيدة أفليك.

فإثر إحياء علاقتها الرومانسية مع زوجها الحالي بن أفليك بعد خطوبة قبل عقدين من الزمن فشلت في الوصول الى الزواج آنذاك، ستقوم المغنية والممثلة الأميركية بتغيير إسم عائلتها لتحمل إسم عائلة زوجها.

تقول في عدد ديسمبر 2022 من مجلة فوغ: "سيستمر الناس بمناداتي بجنيفر لوبيز. لكن اسمي القانوني سيكون "السيدة أفليك" لأننا اتحدنا معًا. نحن زوج وزوجة. أنا فخورة بذلك. لا أعتقد أن هذه مشكلة".

وتضيف بينما يتغير اسمها ، فإن هويتها لا تتغير. "أنا أتحكم بشكل كبير في حياتي ومصيري وأشعر بالقوة كامرأة وكإنسان."

بينما يتم تعديل اسمها الأخير ، لا تتوقع لوبيز نفس الشيء بالنسبة لزوجها، فعندما سئلت عما إذا كانت ترغب في أن يصبح أفليك "السيد لوبيز" ، قالت : "لا! إنه ليس تقليديًا. والأمر ليس رومانسياً. يبدو الأمر وكأنه إستعراض أو فرض قوة"

في نهاية الأمر، تدور علاقتهما حول الحب. تقول عن لم شملها مع أفليك: "لم أخجل أبدًا من حقيقة أنه بالنسبة لي ، شعرت دائمًا أنه يوجد حب حقيقي هناك".

"يعرف المقربون مني أنه كان شخصًا مميزًا جدًا جدًا في حياتي. عندما أعاد الاتصال ، كانت هذه المشاعر بالنسبة لي لا تزال حقيقية جدًا ... لقد فقدنا بعضنا البعض ووجدنا بعضنا البعض".

بعد إنفصالهما، قام كل من لوبيز وأفليك ببناء عائلات مع مارك أنتوني وجنيفر غارنر ، على التوالي. تشيد لوبيز بغارنر قائلة إنها "أم مدهشة" وتعمل مع أفليك "بشكل جيد حقًا".

لوبيز هي أم لتوأم ماكس وإيمي 14 ، بينما أفليك هو والد فيوليت 16 وسيرافينا 13 وصموئيل 10. الأولوية الحالية للعروسين هي دمج عائلتيهما معًا.

قالت لوبيز عن عائلتهم المختلطة: "إنهم مراهقون. لكن الأمور تسير على ما يرام حقًا حتى الآن". "ما آمل أن أزرعه في عائلتنا هو أن أطفاله لديهم حليف جديد في وأن أطفالي لديهم حليف جديد فيه، شخص يحبهم حقًا ويهتم بهم ولكن يمكن أن يكون له منظور مختلف ويساعدني في رؤية الأشياء التي لا أستطيع رؤيتها مع أطفالي لأنني مقيدة عاطفياً ".