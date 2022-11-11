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سيقدم الممثل الكوميدي كريس روك أول عرض مباشر على الإطلاق على منصة نتفليكس، إذ تبدأ الشركة في تجربة بث البرامج مباشرة.

وبرنامج روك الجديد، الذي سيكون في صورة "ستاند آب كوميدي"، يمكن متابعته في جميع أنحاء العالم مباشرة في أوائل عام 2023.

ويمكن أن يفتح الباب لمزيد من المحتوى المباشر على نتفليكس مثل الرياضة، وتلفزيون الواقع والأحداث الكبرى الأخرى.

وحتى الآن، ظلت البرامج المباشرة المميزة محصورة على هيئات البث التقليدية.

وقال روبي براو، نائب رئيس نتفليكس للعروض الكوميدية، إن روك "واحد من أكثر الأصوات الكوميدية شهرة في جيلنا".

وأضاف: "يسعدنا أن يتمكن العالم بأسره من تجربة مشاهدة عرض كوميدي مباشر لكريس روك ويكون جزءا من تاريخ نتفليكس. ستكون هذه لحظة لا تُنسى ونحن فخورون للغاية بحمل كريس هذه الشعلة."

وكان كريس روك في قلب واحدة من أكبر لحظات البث التلفزيوني المباشر هذا العام عندما صفعه ويل سميث على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار التي يبث على شبكة ABC في الولايات المتحدة وسكاي في بريطانيا.

Reuters صفع ويل سميث مقدم حفل الأوسكار الأخير كريس روك خلال بث الحفل مباشرة

ولم يتم الكشف عن تاريخ ومكان عرض روك الجديد. وسبق أن بثت نتفليكس عروضا لروك ولكنها لم تكن مباشرة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد بدأت الشركة مؤخرا في "الاستعداد" لعرض المنافسات الرياضية مباشرة. لقد استثمر منافسون مثل "أمازون برايم فيديو" و "أبل تي في +" و "ديزني +" بالفعل في الحقوق الرياضية ذات الأموال الضخمة.

ويمكن أن تتضمن برامج البث المباشر المستقبلية أيضا برامج تلفزيون الواقع أو برامج المواهب حيث يمكن للمشاهدين التصويت للمتسابقين.

وفي بريطانيا، وفقا لتصنيفات التلفزيون الليلية، شاهد 7.9 مليون شخص برنامج "أنا من المشاهير ... أخرجني من هنا"!، حيث يصوت المشاهدون للمتسابقين المشهورين للمشاركة في تجارب مروعة خلال بث مباشر على قناة "أي تي في" يوم الأربعاء.

وانضمت نتفليكس للتو إلى نظام التصنيف التلفزيوني الرسمي، مما يعني أننا نعلم أن حوالي 1.1 مليون شاهدوا الموسم الجديد من The Crown - أو الملكة - عبر أجهزة التلفزيون في بريطانيا يوم الأربعاء، وهو أول بثت فيه حلقات الموسم الجديد للمسلسل.

ومع ذلك، فإن جمهور الدراما مثل The Crown سيزيد على مدى فترة أطول بكثير، وهذا ليس هو الحال مع معظم البرامج المباشرة، على الرغم من أن نتفليكس تأمل أن يستمر برنامج كريس روك المميز.