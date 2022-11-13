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إيلاف: حصلت شركة نتفليكس على حقوق ملكية كتاب "Seesaw Monster" من تأليف "كوتارو إيساكا" (من أعماله Bullet Train) الذي سيتحول الى فيلم تقوم ببطولته وإنتاجه الممثلة الأميركية آن هاثاوي الى جانب زميلتها سلمى حايك.

ومن المقرّر أن تتولى "أوليفيا ميلتش" كتابة السيناريو. وسيتولى الإنتاج كل من "أكيفا غولدسمان" و"غريغوري ليسانز" لصالح شركة Weed Road Pictures، و""سلمى حايك بينو"" لصالح شركة Ventanarosa Productions، و"آن هاثاواي" لصالح شركة Somewhere Pictures، و"ريوسكيا سايماسا" و"يوما تيرادا" (من أعمالها Bullet Train) لصالح CTB Inc.

ورغم أنّ تفاصيل العمل لا تزال طيّ الكتمان، ستلعب "آن هاثاواي" و"سلمى حايك بينو" دوري غريمتين تُجبرهما الظروف على العمل معًا في فيلم حركة كوميدي تتألق في بطولته ممثلتان رئيسيتان.