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إيلاف من القاهرة: أطلقت المخرجة هند متولي الإعلان الرسمي لفيلمها القصير المقابلة، والذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرضه العالمي الأول.وكشف الإعلان الرسمي عن حالة من الصراع والتردد تعيشها نادية بسبب الحالة المرضية لوالدتها.

وتدور أحداث الفيلم حول نادية، والتي تقع بين خيارين كلاهما صعب، الأول رعاية والدتها التي تعاني من اكتئاب انتحاري، أو حضور مقابلة عمل والتي يمكنها أن تغير حياتها وحياة أسرتها للأفضل. ويقوم ببطولة الفيلم الممثلتان سارة عبد الرحمن وهدى شحاتة، مدير تصوير كمال سامي، مونتاج باهر رشيد، مصمم الصوت مصطفى شعبان، مهندس ديكور عاصم علي، مصممة ملابس هبة حسني، تصحيح ألوان كريم ميرا، إنتاج نورا الخطيب، منتج مشارك يونس مدحت، تأليف وإخراج هند متولي.

هند متولي هي مخرجة مصرية، أكملت دراسة الإخراج بأكاديمية نيويورك للأفلام لمدة عام، كما حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج والإخراج السينمائي من مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا حيث ركزت على دراسة الكتابة والإخراج، وتمتلك هند متولي خلفية في التمويل وتطوير الأعمال، فهي حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة العامة من مدرسة لندن للاقتصاد، وتعمل حاليًا كمديرة تطوير للأفلام والمسلسلات في شركتي ميم وفيلم كلينك التي أسسهما المنتج محمد حفظي، وقد خاضت هند العديد من التجارب البصرية السينمائية أثناء دراستها، ويعتبر فيلمها القصير المقابلة هو أول أعمالها الإخراجية.

نورا الخطيب هي منتجة مصرية تمتلك 14 عامًا من الخبرة في مجال الإنتاج السينمائي والوثائقي والإعلاني، أسست شركتها CATS FILMS المتخصصة في إنتاج الإعلانات والأفلام عام ٢٠١٩، وبجانب إدارتها للشركة، تعمل نورا الخطيب في فريق الإنتاج والتطوير بشركة Famico Games لألعاب الفيديو بولاية لوس أنجلوس، وقد حصلت نورا على درجة الماجستير في الأعمال السينمائية العالمية من مدرسة لندن للسينما، كما حصلت على منحة مؤسسة ساويرس للفنون والثقافة خلال إقامتها في لندن، وعملت خلال مشوارها الفني على العديد من الأعمال القصيرة والأفلام الوثائقية، من بينها الفيلم القصير البريطاني Tsunami، والفيلم والوثائقي الأميركي Girl Rising.