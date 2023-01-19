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إيلاف: من المقرر أن تطرح منصة نتفليكس فيلم الإثارة والتشويق "هاتف جوّال مفقود" أو "Unlocked" في الـ 17 من فبراير المقبل.

تدور احداث الفيلم حول فتاة تدعى "نا مي" (تؤدي دورها "تشون وو هي") تفقد هاتفها الذكي في طريق عودتها من العمل إلى المنزل، والذي يحتوي على جميع معلوماتها الشخصية.

فيجده "جون يونغ" (يؤدي دوره "يم سي وان") ويُعيده إليها، ولكن بعد أن يثبّت برنامج تجسس فيه. ويعمد إلى تتبّع حياتها اليومية حتى يُلِمّ بكامل تفاصيلها، من أماكن وجودها وهواياتها وذوقها وحياتها العملية وشؤونها المالية وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعية، ويتقرّب منها دون إظهار هويته الحقيقية.

وفي غضون ذلك، يجد محقق الشرطة "جي مان" (يؤدي دوره "كيم هاي ون") آثارًا لابنه "جون يونغ" في مسرح جريمة قتل ويحقق سرًا مع "جون يونغ" وهو يشك في اكتشاف ما هو أسوأ.

تشعر "نا مي" بالارتياح بعد عثورها على هاتفها، غير أن ذلك لا يستمر لفترة طويلة، إذ تنقلب حياتها العادية رأسًا على عقب وتخرج عن السيطرة.

بسبب فقدانها هاتفها، تصبح حياتها بأكملها معرضة للخطر.

"Unlocked" من إخراج كيم تاي جوون، ومقتبس من الفيلم الياباني "Stolen Identity". وهو ثاني فيلم كوري أصلي يتم طرحه على "Netflix" في عام 2023.