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إيلاف: أطلق المغني العراقي سيف نبيل أغنية مصورة جديدة بعنوان "قلبي جديد"باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، وإخراج جاد شويري.

يتناول العمل قصة من واقع المجتمع حول زوجين يعيشان أجمل لحظات حياتهما. ففي أجواء منزلية دافئة برفقة حبيبته عارضة الأزياء العالمية، سنشاهد سيف في حالة غنية بالرومنسية والحنان.



بعد يوميات العاشقين الروتينية، تنقلب الأحداث كلها عندما تكتشف زوجة سيف حملها فتقع بين مطرقة حبها لزوجها وسندان حبها لعملها، فتقرر الإجهاض منعاً لدمار مستقبلها المهنيّ.

هنا تنقلب الطاولة، ونرى الوجه الآخر لسيف الغاضب، اليائس، والمحبط والمصدوم من قرار زوجته بالتخلص من ثمرة حبهما، وتفضيل عملها على علاقتهما، فيقرر الانفصال عنها وجعل قصة حبهما ذكرى بدأت سعيدة وانتهت أليمة.

حول هذا العمل علّق سيف نبيل قائلاً: شعرت بهذه الأغنية منذ اللحظة الأولى، بدءاً من كلماتها ولحنها الذين حملوا توقيع رامي الشافعي وصولاً إلى توزيع عمر صباغ. أما عن فكرة الكليب، فأنا سعيد بالتعاون مع المخرج جاد شويري. الفكرة جريئة أعترف، ولكننا أردنا تقديم شيء جديد للمشاهد العربي.

أما المخرج جاد شويري فقد أعرب عن سعادته بالعمل مع النجم سيف نبيل لاول مرة بكليب من إخراجه، ضمن فكرة درامية جريئة وجديدة، بعد عملهم سابقا على اغنية "بس تعال" سنة ٢٠١٩.