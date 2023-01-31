قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: طرحت منصة نتفليكس الإعلان الترويجي للجزء الثاني من فيلم الكوميديا البوليسي التشويقي "Murder Mystery" والذي يقوم ببطولته كل من آدم ساندلر وجنيفر أنيستون وسيعرض في 31 مارس المقبل.

ويبدو أنهما مستعدان للقيام ببعض الأعمال البوليسية في المقطع الدعائي لفيلمهما القادم على Netflix.

في الجزء الأول الذي حقق نجاحاً غير متوقع لمنصة البث العملاقة، لعب ساندلر و آنيستون دور زوجين كانا يعملان شرطي ومصففة شعر ويجدان نفسهما وسط مجموعة من الجرائم خلال رحلة على يخت.

في الجزء الثاني، ارتقوا إلى مستوى كونهم محققين خاصين يديرون وكالتهم الخاصة ، وفقًا لـ Netflix. يتابعهم الفيلم وهم يحاولون استعادة صديقهم المهراجا بعد اختطافه في حفل زفافه في الهند.

على صعيد آخر وبعد انتشار خبر تعاون جديد بين أنيستون وجوليا روبرتس في فيلم كوميدي لم تعرف تفاصيله بعد، تصدر إسمهما الترند العالمي ومحركات البحث على مواقع التواصل.

حيث نشر حساب "Daily Mail Celebrity" على تويتر مقالاً عن الفيلم الجديد المرتقب تحت عنوان: " تستعد جوليا روبرتس وجنيفر أنيستون لتوحيد الجهود والتعاون في فيلم كوميدي جديد".