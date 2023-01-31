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إيلاف: كشفت Disney + النقاب عن مقطع دعائي جديد للدراما الكورية الأصلية القادمة والتي تحمل عنوان "Call It Love" من بطولة لي سونغ-كيونغ (Lee Sung-kyung) و كيم يونغ-كوانغ (Kim Young-kwang) المقرر أن يبدأ عرضه في 22 فبراير ، وهو يتبع امرأة شابة ، شيم وو-جو (تلعب دورها لي) ، والتي تنهار حياتها بعد أن تكتشف أن والدها كان على علاقة غرامية بعد وقت قصير من وفاته، وتقوم عشيقته بطردها من منزل عائلتها ، وتتركها مفلسة.

تتعهد "وو-جو" بالانتقام والاقتراب من هان دونغ-جين (الذي يقوم بدوره كيم) ابن العشيقة من علاقة سابقة، للتقرب من العائلة.

ومع ذلك، سرعان ما تدرك "وو-جو" أنها و دونغ-جين لديهما قواسم مشتركة أكثر مما توقعت ، ويبدأ الثنائي بتكوين رابطة رومانسية.