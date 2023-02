قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: إنضمت الممثلة الأميركية ميريل ستريب مؤخرًا إلى فريق عمل الموسم الثالث من مسلسل "Only Murders In the Building" من إنتاج منصة هولو .

وفي ليلة الخميس، أظهرت الممثلة القديرة دعمها لزميلها في المسلسل "ناثان لين" في افتتاح مسرحيته الجديدة في برودواي.

كانت ستريب البالغة من العمر 73 عامًا تبتسم بينما كانت تلتقط صوراً على السجادة الحمراء في استوديو 54 في مدينة نيويورك.

وكانت سيلينا غوميز قد نشرت صورة عبر حسابها على الإنستغرام تعلن من خلالها انضمام ستريب لفريق عمل المسلسل الذي تشارك في بطولته وإنتاجه. وعبرت في التعليق عن سعادتها وإمتنانها لذلك.

كما نشرت فيديو يظهر بعض زملائها في العمل ممن شاركوا في الموسمين الماضيين بالإضافة الى ستريب.



تم إنتاج موسمين من مسلسل التشويق والجريمة الكوميدي وضم قائمة حافلة بالنجوم من المشاهير من ضمنهم ظهور شرفي للمغني ستينغ.

تدور احداث العمل حول ستيف مارتن، ومارتن شورت، وسيلينا غوميز سكان بناية واحدة لديهم "بودكاست" خاص بهم يتخصص بحل الجرائم الواقعية التي تحدث في بنايتهم المرموقة.