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إيلاف: أحيت المغنية الأميركية ريهانا ليلة الأحد استراحة ما بين الشوطين في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، قبل أن تعلن أنها حامل مجدداً، في نبأ أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ممثل عن الفنانة لمجلة "ذي هوليوود ريبورتر"، أن النجمة المتحدرة من بربادوس تنتظر طفلها الثاني، بعد أقل من عام على ولادة ابنها من مغني الراب أساب روكي في 13 مايو 2022.

وفي إطلالتها المنتظرة بعد سنوات على آخر حفلة لها، ظهرت الفنانة البالغة 34 عاماً على منصة معلقة فوق أرض ملعب ستيت فارم في مدينة غلينديل بولاية أريزونا الأميركية، حيث أقيمت المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية للمحترفين.

قدمت ريهانا وصلتها الفنية وسط مئات الراقصين بعضهم على منصات مرتفعة، فيما البعض الآخر على أرض الملعب.

وفيما قامت ببعض الحركات الراقصة، إلا أنها قدّمت أداءً رصيناً نوعاً ما، وهو أمر غير معتاد مقارنة مع الإبهار الزائد في الاستعراضات خلال هذا الحدث السنوي.

ولم تستقبل المغنية أي ضيف معها على المسرح، وهو أمر نادر أيضاً في هذا الحدث، إذ حتى بيونسيه تشاركت العرض في عام 2016 مع كولدبلاي وبرونو مارس.

وتخطى مستخدمو الإنترنت بأكثريتهم الأغنيات والرقصات، إذ تركزت تعليقاتهم على حمل ريهانا الذي ظهر من خلال بطنها المستدير خلال العرض.

ورصدت الكاميرات زوجها مغني الراب ايساب يصورها بكاميرة هاتفه وهو يقف بين الجمهور على مدرجات الملعب.

وكتبت مراسلة قناة "إن بي سي" في دالاس هولي فورد على تويتر "ريري حامل؟".

كذلك كتبت أليكسا لارديري، من نيويورك، أن "ريهانا قد تكون حاملاً، لكنّ شكل جسمها قد يكون عائداً" لكونها أنجبت قبل فترة وجيزة، قبل أن يضع الناطق باسم ريهانا حداً للتشويق.

بعد تسعة أشهر من ولادة ابنهما، لم تكشف ريهانا وأساب روكي عن اسمه.