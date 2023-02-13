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إيلاف: ناشدت الممثلة والمخرجة الأميركية أنجلينا جولي يوم السبت متابعيها عبر حسابها على الإنستغرام، البالغ عددهم 14 مليون، للتبرع لتركيا وسوريا بعد الزلازل المدمرة التي قتلت الآلاف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

"قلبي يخاطب شعب سوريا وتركيا"، كتبت تعليقاً على فيديو من وسط الدمار ارسله صديق لها من سوريا.

وأضافت نجمة هوليوود إنها تبرعت وتأمل أن "يفكر الآخرون في العطاء أيضًا" للسماح لفرق الإنقاذ "بمواصلة عملهم في انقاذ الضحايا".

أثرت الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة ، والتي تركزت في كهرمان ماراس التركية ، على أكثر من 13 مليون شخص في 10 مقاطعات ، بما في ذلك أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاتاي وكيليس ومالاتيا وعثمانية وسانليورفا.

وشعرت عدة دول في المنطقة ، من بينها سوريا ولبنان ، بالهزات القوية التي ضربت تركيا في أقل من 10 ساعات.