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إيلاف: بدعوة من دائرة الثقافة والسياحة، تستعد الفنانة اللبنانية جاهدة وهبه للسفر إلى أبو ظبي حيث ستحيي ليلة ٢٥ فبراير أمسيةً "جازيّة" بامتياز في المجمّع الثقافي بعنوان: الّليلة 352 ستنقل فيها الجمهور إلى واحدة من أجمل ليالي "ألف ليلة وليلة" مع أسامة عبد الرسول وأوركسترا بروكسل للجاز، من خلال قصائد معروفة لشكسبير، المتنبي، بدر شاكر السياب ومظفّر النواب، إلى مقتطفات من أعذب الأغاني التي ما زالت تسكن الذاكرة.

قام بتأليف العمل موسيقياً عبد الرسول، وأعدّه دراماتورجياً حازم كمال الدين وتولّت توزيع مقطوعاته عناصر من الأوركسترا التي تُعتبر حالياً من أهمّ وأكبر فرق الجاز في العالم.

وهبه التي افتتحت بصوتها مؤخراً نشاطات القمة الثقافية في أبو ظبي، تعود إليها في برنامج سيأسر المستمعين، وعرضٍ معاصر يمزج بين الغناء الشرق عربي والجاز والارتجال الذي يصحبهما بطريقة فذّة ومختلفة. وعلى هامش زيارتها، ستُدير "قصيدة الغناء" كما تلقّبها الصحافة، ورشةً لطلاب الموسيقى والمهتمّين تتمحور حول موسيقى الصوت وفنّ الأداء.

يُذكر أن وهبه ستحلّ ضيفة على برنامج أمير الشعراء الشهير وستغنّي فيه قصيدة "يطير الحمام" للشاعر محمود درويش من ألحانها، هي التي أغنت المكتبة الموسيقيّة العربية بأبهى الأغاني وتغنّت بأجمل القصائد.