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إيلاف من برلين: وسط احتفاء كبير، تسلم المخرج ستيفن سبيلبرغ، أحد أكثر المخرجين شهرة ونجاحا في هوليوود، جائزة الدب الذهبي الفخري، "إنجاز العمر" في مهرجان برلين السينمائي، مساء أمس، والذي علق عليها قائلا إنه على الرغم من بلوغه سن الـ76، إلا أن فكرة إنتاج أفلام جديدة لا تزال تثير حماسته، فالشغل لا يزال حيا بداخله.

تسلم المخرج الحاصل على الأوسكار والجولدن جلوب وغيرهما أحدث جوائزه في حفل غمرته فيه مشاعر الحب والاحتفاء من الجمهور، بمجرد وصوله على السجادة الحمراء، ودخوله القاعة مع زوجته الممثلة كيت كابشو، وتلا تقديم الجائزة عرض المهرجان لأحدث أفلامه "The Fabelmans".

وقدم الحفل مغني فرقة U2 بونو، الذي فاجئ الجمهور قائلاً: "الليلة ستمنح جائزة الدب الذهبي لستيفن سبيلبرغ لأسباب صحيحة ولكن إنجاز حياته ليس فقط عمله. إنها حياته الحقيقية، عائلته الحقيقية. يا له من شرف عظيم أن أرحب على المسرح برؤية ستيفن سبيلبرغ"، معربا عن حبه وإعجابه بالعديد من أعماله السينمائية التي أثرت بشكل كبير عليه.

سبيلبرغ: لم أنته بعد!

قال المخرج الكبير إن تلك الجائزة تشعره بالقلق موضحا: "شعرت بالقليل من القلق عندما قيل لي إنني عشت عمري لأنني لم أنته بعد وأريد مواصلة العمل. تابع: "أريد أن أستمر في التعلم واكتشاف المزيد".

وأشار إلى أنه لا يزال يشعر بالسعادة لتقديمه المتعة والمشاعر الإنسانية التي يشعر بها جمهوره في أعماله، مما يدفعه لتقديم المزيد.

وقت ممتع مع الصحفيين

كان اللافت في المؤتمر الصحفي الذي تلا الحفل، هو استمتاع المخرج بكل دقيقة مع الصحفيين فلم يتذمر من الأسئلة أبدا، بل أعرب عن موافقته بمد فترة الأسئلة إذ أحبوا ذلك، وجاوب على أسئلتهم جميعها.

ومن المواقف الطريفة التي رواها لهم قصة تسلله من منزله عندما كان طفلاً يرتدي ملابس النوم وذهب سراً إلى السينما، حيث ذهب والديه لمشاهدة فيلم بدونه.

أوضح:" كنت في التاسعة من عمري، وذهب والداي إلى السينما ولم يصطحباني معهما، بسبب أنه فيلم "عنيف"، وفي اليوم التالي ذهبت إلى السينما مشيا على الأقدام لحوالي ميل.

نابليون بونابرت أحدث أعماله

وأهم ما أعلن عنه ستيفن سبيلبيرج خلال المؤتمر هو استعداده لتقديم مسلسل عن قصة حياة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت.

أوضح: "أعكف على قراءة قصة المخرج ستانلي كوبريك من أجل عمل مسلسل قصير وليس فيلما سينمائيًا، وأعمل بصورة وثيقةمع أسرة كوبريك لإتمام مشروع نابليون الذي كان يعتزم كوبريك أن يجعل منه "أفضل فيلم في تاريخ السينما"، وفقا للخطاب الذي أرسله عام 1971 لمسئولين باستوديو السينما وكان قد رشح كلا من جاك نيكولسون وديفيد هيمينجس للبطولة.

سبيلبرج: كل ما يظهر على الشاشة لابد أن يكون ذو قيمة

"كل ما يظهر على الشاشة لابد أن يكون ذو قيمة، وإلا فلنوفر الوقت والمجهود المبذول فيه" هكذا عبر المخرج عن رؤيته لأعماله، لافتا إلى أنه يهتم بدور كل ممثل في العمل سواء كان جديدا أم مخضرما، مشيرا إلى أن كل دور في العمل يجب أن يكون له دورا فعالا في سرد القصة، مؤكدا أنه يجب أن يظهر التفاصيل الصغيرة أولا.

ستيفن: برغم وفاتها كلمات والدتي شجعتني لتقديم "The Fabelmans"

وتحدث المخرج ستيفن سبيلبرج عن والدته التي وصفها بأنها "تحب الاحتفال بالحياة يوميا، وتؤمن بما تشعر به، لهذا كانت تقوم بكل ما تريد.

أضاف: "كانت تقول لي دائما لقد أعطيتك الكثير من الذكريات الجيدة"، موضحا أن تلك الكلمات منحته شجاعة تقديم فيلم "The Fabelmans"، والذي بدأ التفكير فيه وقت فترة العزل التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

وأشار إلى أنها دائما ما كانت تسأله متى سيخرج فيلما عن أسرته.

وعن انفصالها عن والده قال إن الأمر أثر عليه نفسيا بالطبع، ولكنه لم يفكر في استشارة طبيب نفسي، حيث يعالج نفسه بالموسيقى.