قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أصدرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عملاً غنائياً جديداً بعنوان “الألبوم الذهبي” متضمنًا قصائد للشاعر الراحل الكبير محمود درويش.

اختارت الفنانة اللبنانية للألبوم الذهبي 12 قصيدة من أشعار محمود درويش، وألحان د. تيسير حداد وتوزيع ألكسندر ميساكيان وهي: “إلهي، بيروت، فكر بغيرك، اعتذار، أيها المارون، سأصير يوما، سأحلم، طيور النيل، قطار الساعة الواحدة، لا أنام لأحلم ونحن نحب الحياة”، بالإضافة إلى قصيدة “ستنتهي الحرب” التي تبيّن لاحقًا أنها تنتمي إلى التراث القديم.

استغرق تحضير الألبوم الذهبي وتسجيله أكثر من 3 سنوات بين لبنان ومصر والأردن وأوكرانيا وتركيا وذلك بمشاركة الأوركسترا الفيلهارمونية.

وتم تصوير الأغنيات تحت إدارة المخرج باسل ناصر بين تركيا والإمارات مع فريق عمل كبير مؤلف من فنيّين وتقنيّين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، حيث تم تجهيز تصاميم وديكورات خاصة شُيّدت خصيصاً لهذا العمل.

أمّا الأفكار التي أطلّت من خلالها كارول سماحة في فيديوهات الأغنيات، أرادتها والمخرج باسل ناصر أن تعكس صورة الواقع بنظرة تعبيرية ورمزية إبداعية، جديدة ومختلفة عن الفيديوهات الغنائية المصوّرة الرائجة، إن كان من ناحية الأزياء المعتمدة أو حتى أماكن التصوير.

تلقت كارول مع إطلاق ألبومها الجديد، آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي عبّر من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنيات الجديدة، فاتفق الأغلبية على أنها نجحت في تقديم عمل نخبوي بصورة معاصرة، وتصدّر وسم #كارول_الالبوم_الذهبي” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في لبنان والسعودية ومصر والمغرب وليبيا وسوريا وغيرها من البلدان العربية.

يذكر أن "الألبوم الذهبي" هو من إنتاج كارول سماحة التي تخوض من خلاله مغامرة فنيّة جديدة ومختلفة في مشوارها الفني.