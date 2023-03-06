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إيلاف: على الرغم من كونها بعيدة كل البعد عن ماضيها الحافل، تعترف درو باريمور بأنها لا تستطيع الهروب من فكرة واحدة عالقة من شبابها.

كشفت باريمور، وهي تفكر في الوقت الذي قضته في إعادة التأهيل: "ساكون دوماً أسيرة الشعور "بأنهم قادمون ، إنهم قادمون ".

"وتكمل: إنه الشيء الوحيد الذي ، لسوء الحظ، لا أستطيع التخلص منه. أنا متأكدة من أن كل شيء سيختفي في أي لحظة، وسوف يتم حبسي مرة أخرى، وسأفقد وظيفتي،" كما أوضحت لصحيفة لوس انجليس تايمز.

عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا فقط، تم إرسال باريمور لإعادة التأهيل، وخرجت من المنشأة بعد شهرين ضد المشورة الطبية. بمجرد خروجها، سرقت الممثلة بطاقة ائتمان والدتها لتعاطي الكوكايين بنهم قبل أن يقوم وكلاء خاصون استأجرتهم والدتها بتقييد يدي باريمور وإعادتها إلى المنشأة.

لسوء الحظ، لم تنته صراعات باريمور مع تعاطي المخدرات عند هذا الحد، واعترفت بأن برنامجها الحواري وأطفالها ما قادها في النهاية إلى قرار التوقف عن الشرب.

برنامج باريمور الشهير "The Drew Barrymore Show" الآن في موسمه الثالث.

قالت "أعتقد أن فرصة عرض مثل هذا ايقظتني حقًا". قلت لنفسي:" لا يمكنني التعامل النجاح إلا إذا كنت يقظة ذهنياً".

على مر السنين، كانت باريمور منفتحة بشأن كيفية تطور صحوتها.

بعد طلاقها من ويل كوبلمان في عام 2016، لجأت إلى الشرب للتكيف واعترفت بأن الوضع أصبح سيئًا للغاية لدرجة أن معالجها اتخذ قرارًا بالتوقف عن العمل معها.

كشفت باريمور " قال: "لا يمكنني فعل هذا بعد الآن ". "لقد كان الأمر يتعلق حقًا بالشرب. قلت،" أفهمك وأحترمك. ترى أنني لا أتحسن. وآمل، في يوم من الأيام، أن أتمكن من استعادة ثقتك مرة أخرى."

بعد عامين من العمل على نفسها، اجتمعت باريمور ومعالجها مرة أخرى. الآن، تقول الممثلة إنها تستطيع الاعتراف "بأنها لا تبقى عالقة".

في ذلك الوقت، كانت تفشل في صداقاتها أيضًا. أعطت نانسي جوفونين، المؤسس المشارك لها في فيلم Flower Films وزوجة جيمي فالون، أعطت الممثلة "فترة سماح" قبل أن تجمع أصدقاء باريمور لمساعدتها في إعادة الإمساك بزمام حياتها.

قال كريس ميلر، الذي عمل في شركة باريمور لمدة 24 عامًا: "كنا نفكر" يجب أن تخرج من هذه الحالة ". وهو الآن مقدم العرض في برنامج "The Tonight Show".

وأوضح ميلر في مقابلة مع لوس أنجلوس: "" نحن نتفهم تمامًا أن هذا يمثل إخفاقاً كلياً بالنسبة لك. ولكن لديك طفلان يتمتعان بصحة جيدة، ومهنة رائعة وأصدقاء رائعون. وفي بعض الأحيان يجب أن يتم تذكيرك بذلك ".

كاميرون دياز، صديقة باريمور منذ فترة طويلة، اعترفت أيضًا أن رؤية صديقتها في هذا الموقف كان صعباً عليها.

وأضافت: "لكنني علمت أننا إذا تمسكنا بها جميعًا وقدمنا لها الدعم الذي تحتاجه، فستجد طريقها". "لدي ثقة مطلقة بها. لا يمكنك حتى أن تفهم مدى صعوبة ما عانته في طفولتها، لكنها على الرغم من ذلك تمتلك القدرة على إنقاذ نفسها."