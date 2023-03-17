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إيلاف: يتصدّر الفنان التونسي الشاب مرتضى فتيتي مواقع التواصل الاجتماعي على تيك توك وإنستاغرام ويوتيوب بأغنية وكليب "يا ليل" التي هي من كلماته وألحانه.

وهذا النجاح ليس غريباً على الفنان التونسي الذي اشتهر عبر عدة أغاني خاصّة منها "شدة وتزول" التي تخطت ال 11 مليون مشاهدة، و"رايدة" التي خرقت ب 31 ملايين مشاهدة، "أمان أمان" و"أنا اللي بغيت" بأكثر من 4 مليون وغيرهم من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور التونسي والعربي.



وشاركت الموديل والراقصة رحمة بن عيسى في الأغنية المصورة مع مرتضى وكانت مشاركتها لافتة من حيث التمثيل والرقص، تحت عدسة المخرجان Sendy Zardi & Fadhel Naija.





