قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تطلق الفنانة المغربية وسيمة أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "خبر عاجل" بعد عطلة عيد الفطر، وهي من أشعار فهيم الصلوي، وألحان وتوزيع المايسترو حاتم منصور.

وقالت الفنانة وسيمة إن أغنيتها الجديدة تشكل ثاني تعاون لها مع المايسترو منصور والأول مع الشاعر فهيم الصلوي الذي أبدع في هذه الأغنية الخليجية، وقدم كلمات قريبة إلى القلب ومفهومة لدى الغالب الأعم من الجمهور العربي.

وقال المايسترو حاتم منصور: "فخور بما حققته الفنانة وسيمة من نجاحات على المستوى الخليجي والعربي؛ وسعداء بالعمل الثاني معا بعد أغنيتها الخليجية السابقة "باب القفص" التي لاقت أصداء طيبة وحققت نسب مشاهدة عالية."

يذكر أن "خبر عاجل" تم تسجيلها في استوديوهات فايز السعيد ساوند، ومن انتاج الفنانة وسيمة، وسيتم طرحها على قناتها الرسمية على اليوتيوب وجميع منصات الاستماع والاذاعات العربية.

