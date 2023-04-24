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أُخلت السلطات اللبنانية سبيل الممثل وسام فارس، بعد توقيفه نتيجة إشكال في مصلحة تسجيل السيارات بينه وبين عنصر في قوى الأمن الداخلي.

وتصدر اسم الممثل اللبناني وسام فارس مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فارس وهو يتشاجر مع أحد أفراد قوى الأمن الداخلي في مصلحة تسجيل السيارات في العاصمة بيروت.

وأطلق فريق من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الممثل وسام فارس طالبوا من خلالها بإطلاق صراحه.

ضربني بكى سبقني واشتكى ! وين الدولة من دركي فاسد عم بفرغ غضبو بمواطن عم يهرب منو؟؟ وسام مسالم والدركي رفع السلاح بوجو ! الدركي عوّر نفسو بنفسو لما فز على وسام بالآخر قامو حطو الحق على وسام وصرلو ٣ ايام محبوس علماً انو منخارو مكسور ! كلكن انشروا لحتى يطلع وسام فارس من السجن. pic.twitter.com/GQQwLMqXRP — charbel ziade (@CharbelZiade) April 22, 2023

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وقفة احتجاجية

وأقام عدد من الممثلين والفنانين اللبنانيين، وقفة احتجاجية أمام مخفر الدكوانة.

ايقاف الممثل #وسام_فارس بعد اشكال في مصلحة تسجيل السيارات وقع بينه وبين عنصر من عناصر القوى الأمنية. وقد تداعى عدد من الفنانين الى وقفة أمام مخفر الدكوانة للمطالبة بالإفراج عنه بعدما معلومات انتشرت إلى أنه سيبقى رهن التوقيف حتى يوم الثلاثاء المقبل بانتظار إشارة المدعي العام. pic.twitter.com/FrucEgTGQ8 — Bila Rakaba (@BilaRakaba) April 21, 2023

وبعد تداول مقطع فيديو أُطلِقت حملة تضامن من زملائه في الوسط الفني للإفراج الفوري عنه عقب توقيفه.

الصديق الممثل #وسام_فارس الآن في السجن من يومين رغم الأذى الجسدي والمعنوي والظلم الذي تعرض له. نعم مظلوم وأعي ما أقول وأعرف التفاصيل. رجاء أرجو المعنيين ان يتحركوا @LebISF @wissamfares16 pic.twitter.com/GG1nUodBwV — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) April 21, 2023





عيب الشوم وين صرنا!!!! عم يستأوي على مواطن لبناني !!!! ولك اخ بس لو في دولة !!! عايشين بمزرعة القوي بياكل الضعيف!!#wissamfares#وسام_فارس https://t.co/BSafoLNWDz — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 22, 2023

"شريعة الغاب"

وفي السياق نفسه أبدى مغردون اعتراضهم على تضامن البعض مع فارس فقط لأنه "ممثل" معتبرين أن توقيف فارس بعد "شتمه وضربه للشرطي هو "أمر طبيعي بأي بلد يطبق حتى شريعة الغاب"

في ممثل شتم شرطي و ضربو و توقف و هيدا شي طبيعي بأي بلد بطبق حتى شريعة الغاب ، الغريب بالموضوع الفنانين نازلين يتضامنو معو و مبسوطين بالافراج عنو , ساعة يلي بدهم بيصرعونا وين هي الدولة طالما الشي ما بخص حدا فيهم — karim (@karim_nemr1) April 22, 2023

وانتقد آخرون "مجموعة الناس الذين يعتبرون أنفسهم "فوق القانون" مثل بعض "الصحافيين والفنانين والمحامين."

بلبنان كل مجموعة مفكرة حالها فوق القانون، شوي "كصحافيين" مفكرين حالن مميزين شوي المحاميين، شوي الفنانين…. وكلن بأي بلد بالكرة الارضية بيكون ما احلاهن تحت القانون، بس بلبنان بدن امتيازات خاصة! — Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) April 23, 2023

اتهامات تطال فارس

وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية فقد أكدت مصادر أمنية أن "العسكري في قوى الامن الداخلي الذي أصيب في الاشكال مع الممثل فارس لا يزال في المستشفى، ويحتاج إلى جراحة عاجلة جراء كسر في وركه".

وأوضحت المصادر أنّ "الإشكال حصل بعد مشادّة كلامية بين فارس والعسكري استخدم فيها فارس كلاماً استفزازيّاً، كما تبيّن أنّ سيارة فارس غير مسجّلة في الدوائر الرسمية".

كما استغربت المصادر الحملة الموجّهة ضدّ قوى الأمن الداخلي، مؤكدة أنّ "هذا لا يعفي العسكري من المسؤولية، إذ تتابع القيادة مجريات الحادثة لتبيان حقيقة ما جرى واتخاذ الإجراء اللازم في حال تبين ارتكابه خطأ".

إلّا أنّ عائلة فارس نفت الرواية الأمنية، مؤكدةً أنّ ابنها معروف بـ"طباعه الهادئ". وقال والده إنّ الرواية الأمنية تستند إلى شاهد ويجب التحقُّق منها، مضيفاً أنّ ابنه مصاب بكسر في الأنف.

إخلاء سبيل فارس

وقد أُخلي سبيل الممثّل وسام فارس، بعد توقيفه نتيجة الإشكال الذي وقع في مصلحة تسجيل السيارات.

وقرّرت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل تعهّد بدفعه مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في وركه

وقال فارس بعد تخلية سبيله: "الحقيقة قدّ ما طوّلت رح تبيّن. وأشكر كلّ مَن وقف إلى جانب عائلتي في هذه الفترة".

اول تعليق للممثل #وسام_فارس لحظة الافراج عنه : "تعبان صرلي 4 ايام نايم هون" pic.twitter.com/FR52n8WthX — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) April 22, 2023



من جهته، أشار محامي الممثّل وسام فارس، إلى أنّ "الفيديوهات أظهرت أنّ وسام لم يعتدِ على عنصر قوى الأمن وهو تعهّد بتسديد نفقات استشفاء العنصر مع حقّ فارس الكامل بالادعاء، لأنّه تعرّض لإصابة في أنفه ويحتاج إلى عملية"، لافتاً إلى أنّ "قوى الأمن ستفتح تحقيقاً بحقّ العنصر نظراً لإقدامه على مخالفتين".