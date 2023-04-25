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إيلاف: أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية باللهجة اللبنانية وتحمل عنوان "ولدنة" من كلمات إلياس ناصر، ألحان جورج مارديروسيان، توزيع علي اباظة، ميكس وماستر روجيه ابي عقل، وإشراف عام اياد النقيب.

وتقول كلماتها:

ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟

اوعى تتسلى تروح و تهجرني

لا ما تغويني لا ما ترضيني بكرا بتنسيني و حبك بكسرني

اتركني ما تهوى أنيني

أحلف لي .. بحلف لك يميني

تبقى عنوان لسنيني .. نغمة ع شفاف الزمان