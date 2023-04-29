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إيلاف: أعاد كلّ من نجم البوب الأردنيّ عصام النجّار والنجم المصريّ محمّد رمضان ونجم الراب والهيب هوب الكونغولي GIMS طرح أغنية "Turn Me On" الشهيرة للفنّان Kevin Lyttle بنسخة جديدة بعنوان "TMO" ومن إنتاج شركة "يونيفرسال أرابيك ميوزيك".

وتُشكّل "TMO" بنسختها الجديدة عودة للنجم عصام النجّار بعد فترة من الغياب كان يُحضّر خلالها لأعمال فنيّة مُنوّعة وألبوم جديد. وقد صدرت الأغنية باللغة العربيّة والمصريّة والفرنسيّة، وهي من كلمات عصام النجّار ومحمّد رمضان وGIMS ، أمّا التوزيع الموسيقيّ فللنجم مساري وناصر البشير وMartin “Adium” Sinotte.



وعن "TMO" قال النجم عصام النجّار:"هذه الأغنية هي مُقدّمة لألبومي الجديد الذي سأطرحه في مرحلة لاحقة، وأنا مُتحمّس جداً للأصداء بخاصّة أنّني أعيد تقديم أغنية حقّقت نجاحاً عالمياً بنسختها الأصليّة مع النجمين المُفضّلين عندي محمّد رمضان وGIMS ".

وتابع عصام النجار بالقول:" لا شكّ أنّ النجم محمّد رمضان من أكثر الأشخاص المؤثّرين الذين قابلتهم في حياتي، ومُشاركته لي في هذه الأغنية هي بمثابة حلم يتحقّق". وأضاف:" أنا من أشدّ المُعجبين بالنجم GIMS ، وبرأيي هو من أهمّ الأصوات على الساحة الفنيّة وقد أعطى أغنية "TMO" إضافة رائعة ومُميّزة".

لناحيته، قال النجم محمّد رمضان :"عندما أرسل لي المُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم SAL صليبي أغنية "TMO" وسمعتها أحببتها على الفور وسجّلتها". وتابع:"أنا مُتحمّس جداً لهذا العمل الفنيّ الذي جمعني بالنجم عصام النجّار وبأخي وصديقي GIMS الذي تشاركنا معاً نجاحاً كبيراً في أغنية "يا حبيبي".

أمّا النجم GIMS، فعبّر عن إعجابه بأغنية "TMO" وعن فرحته الكبيرة بهذه الشراكة الفنيّة التي جمعته بالنجم عصام النجّار وحماسته للعمل مرّة جديدة مع النجم محمّد رمضان".

يُذكر أنّ أغنية "TMO" صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في القاهرة ومراكش ولوس أنجلوس تحت إدارة المُخرج Jon Primo .