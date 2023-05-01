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إيلاف: أشعل الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد جوانب مسرح مهرجان "طائف الورد" 2023 فناً وطرباً، وتألق بصحبة جمهور مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وسط تفاعل كبير، حيث لم يَخلُ الحفل من طلبات الجمهور المتكررة والمتزايدة من أغنياته، والتي قابلها فؤاد بكل ترحاب وكلمة "حاضر"، متنقلاً عبر مجموعة كبيرة من أهم أغنياته من قديمه وجديده.

وقد استقبل أهل الطائف والمنظمين الفنان فؤاد عبد الواحد بالورود، وأعرب بدوره عن سعادته للقائهم في هذا الموسم المميز، شاكراً الجمهور الكبير تفاعلهم ومحبتهم التي أوصلت الحفل الى هذا النجاح والتميز، واعداً بحفلات أخرى قريباً، مؤكداً أن هذا الحفل من أجمل الحفلات التي قدمها مؤخراً.

وأدى فؤاد خلال الحفل أغنيات عدة، بينها "العيون السود" التي طرحت مؤخراً ووصلت عدد المشاهدات بها في قناته الرسمية باليوتيوب قرابة العشرة ملايين مشاهدة، حيث رافقها تفاعل وانسجام كبير بينه وبين الجمهور غناء وطرباً وسروراً، ليختتم حفلته الجماهيرية التي أقيمت في منتزه الردف من تنظيم وزارة الثقافة وبدعم من برنامج جودة الحياة في السعودية.

ومن جهة أخرى يستعد فؤاد عبدالواحد لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على مسرح "كوكا كولا أرينا" في يوم 20 مايو 2023، وتشارك فيه الفنانة أنغام، والذي بدأ الإستعداد لها مع فرقته الموسيقية وتجهيز برنامج غنائي يضم أهم أغنياته الشهيرة والجديدة.