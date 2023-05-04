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إيلاف: طرحت منصة نتفليكس الأسبوع الماضي فيلم الإثارة التركي "Chokehold" الذي أصبح على الفور ظاهرة عالمية وفقًا لـموقع "FlixPatrol".

في الفيلم، زوجان من اسطنبول يستقران في قرية بمنطقة بحر إيجة لبدء حياة جديدة مسالمة. لكن سرعان ما يدركون أن لديهم العديد من الأعداء في هذه المدينة الجديدة.

تولى إخراج Chokehold أونر سايلاك وكتبه حقان غونداي، وهو من بطولة النجوم كيفانج تاتليتوغ، فوندا إيريجيت، وجورجن أوز.

العنوان الأصلي للفيلم هو "Boga Boga"؛ وبدأ عرضه على Netflix في الحادي والعشرين من أبريل ، وأصبح منتشرًا في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.

المعجبون في جميع أنحاء العالم مندهشون من قيام كيفانش تاتليتوغ بدور شخص غير محبوب للغاية. ويهتز العديد من المشاهدين أيضًا بسبب السوداوية التي يتسم بها هذا الفيلم. كما يبتهج آخرون بأن فيلم تركي مثير يحقق نجاحاً لافتاً على قوائم الأكثر مشاهدة العالمية.