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إيلاف: من أعمال شاهد الأصلية، تنطلق أول سلسلة رسوم متحركة بعنوان "طلا وجلا" على باقة VIP من "شاهد".

تدور أحداث المسلسل في مدينة ملاهي بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، حيث يتقدم طلا وجلا لوظيفة عادية، ليكتشفا انضمامهما بالصدفة إلى منظمة أمنية سرية تستخدم مدينة الملاهي كغطاء لها. وهو من تأليف خالد عبد العزيز وتامر حميد وإخراج حمدي أحمد، ومستوحى من أحد كتب الرسوم المتحركة (Animation)، ويتوجه إلى الصغار بين عمر 7 و13 سنة مع غيا، وسارة ويوسف.



