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إيلاف: أطلقت الفنانة شيمي أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "بقت عادة" من كلمات والحان عبد الله الشوالي، توزيع: خالد نبيل، مكس وماستر: خالد رؤوف، وقامت بتوزيع العمل بالتعاون مع شركة قنوات ميوزك.

وإحتلت أغنية "بقت عاده" المرتبة الثانية في قوائم الرائج في المملكة العربية السعودية خلال يومين من إطلاق الأغنية، وحظي العمل بإعجاب ومحبة الجمهور الذي تفاعل معها وقام بمشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات في تيك توك .

ويُمثل العمل الجديد انطلاقة لـ هوية جديدة ستظهر من خلالها الفنانة شيمي بشكل مميز ومختلف في كافة أعمالها القادمة، وتقول كلماتها:

بقت عادة ... جروحو ليا معتادة

اعدي وانسى والغلطات دي متعادة

بقت عادة ... كل ماسمحو يتمادى

ويوم عن يوم يقل الحب وبزيادة

يعتبر العمل الجديد " بقت عاده "

وقالت الفنانة شيمي أنها تعاونت مع الفنان والرسام فهد لصُنع فيديو العمل وتم طرح أفكارها للرسام فهد وأضاف عليها لمساته وأفكاره المُبتكرة والإبداعية وتم أنشاء ڤيديو بـ قصة جميلة، ستلامس الجميع، والجدير بالذكر ان الفنانة شيمي أبدعت في جميع أغانيها الخاصة بها وانشأت جمهورًا يتفاعل مع أعمالها بحب كبير مما أدى إلى حصدها أكثر من 800 الف مشترك على منصة YouTube مع أكثر من 200 مليون مشاهدة وشهرة واسعة عبر جميع منصات الوسائل الاجتماعية الخاصة بها.