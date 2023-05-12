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إيلاف: المقالب المتبادلة كانت المحور الاساسي لفيديو كليب الفنانة اللبنانية لمى شريف لأغنيتها الجديدة " تعرف" مع الفنان المصري يحيى علاء الذي كتب ولحّن الاغنية ايضا".



وتمكن المخرج أحمد ماريو من خلق أجواء فكاهية ومرحة عكست خفة الظل والعفوية التي يتمتّعان بها لمى وعلاء.

مشاهد التحدّي والمكابرة تظهر بوضوح في الفيديو كليب أمّا المشهد الأصعب خلال التصوير كان بقفز يحيى الى الماء بظلّ درجات حرارة متدنية وطقس عاصف الاّ انه بنفس الوقت المشهد الاحب الى قلب لمى كما قالت.

الفيديو تمّ تصويره في شوارع الاسكندرية مسقط رأس يحيى علاء الذي زار بيروت للمرة الاولى وجال مع لمى على عدّة أماكن ضمن الخطة التسويقية للعمل.

واثناء جولتهما تعرّضت لمى لحادث سير في شمال لبنان نجت منه دون اي اصابات تذكر.

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