إيلاف: خلال جولة "Eras" لتايلور سويفت في أمريكا الشمالية ، جذبت حفلاتها الموسيقية باستمرار معجبين متحمسين ، واكتظت الملاعب بالـ "سويفتيز" -كما يلقب محبوها أنفسهم - في نهاية كل أسبوع.

وجذب أداء سويفت الأخير في "Lumen Field" بسياتل انتباه عالم الزلازل جاكي كابلان اورباخ( Jackie Caplan-Auerbach) حيث تسبب القفز المستمر وهتاف الجماهير بهزة أرضية تعادل زلزالاً قوته 2.3 ريختر، وأُطلق عليها "هزة سويفت".

فعلى مدار ليلتين، وصلت الإثارة إلى مستوى تم تسجيله على جهاز قياس الزلازل كزلزال بقوة 2.3 درجة.

وقال كابلان أورباخ لشبكة سي إن إن إن "الاهتزاز كان أقوى مرتين من" بيست كويك "، في إشارة إلى المسرحية التي تسببت فيها مارشاون لينش من سياتل سي هوكس في اهتزاز مماثل للأرض.

"لقد ضاعفته بالتأكيد. والفرق الأساسي هو مدة الاهتزاز .. بالنسبة لتايلور سويفت ، جمعت حوالي 10 ساعات من البيانات حيث يتحكم الإيقاع في السلوك".

ويكمل"الموسيقى ، مكبرات الصوت ، الإيقاع. كل هذه الطاقة يمكن أن تتغلغل في الأرض وتهزها".

ووضح: "حصلت على البيانات من ليلتي الحفلة الموسيقية ولاحظت بسرعة من الواضح أنهما نفس النمط من الإشارات".

"إذا قمت بتركيبهم فوق بعضهم البعض ، وأتوا متطابقين تقريبًا."

تأثرت سويفت بشدة بحماس معجبيها ، وأعربت عن امتنانها لجمهور سياتل في منشور على Instagram، وشكرتهم على مشاركتهم المكثفة ، بما في ذلك الهتاف والصراخ والقفز والرقص والغناء بأعلى صوتهم.

حتى أنها ذكرت أن عطلة نهاية الأسبوع في سياتل كانت واحدة من أكثر تجاربها التي ستعتز بها دوماً.