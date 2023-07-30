إيلاف: شهدت فعاليات اليوم الرابع من مهرجان جرش للثقافة والفنون جولة لرئيسة اللجنة العليا للمهرجان، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، برفقة المدير التنفيذي له ايمن سماوي، مساء اليوم السبت، على مختلف مرافقه في المدينة الأثرية.

والتقت النجار بالفنانين المشاركين في المهرجان، في مواقعهم، حيث زارت معارض الحرف اليدوية التقليدية، والمشغولات اليدوية والمعارض الفنية والفوتوغرافية في شارع الأعمدة، كما التقت بالعارضين في الساحة الرئيسة، واستمعت لرؤاهم فيما يقدمونه من معروضات ومشغولات.

وقدم سماوي شرحا طبيعة سير العمل في المسارح المختلفة، وطريقة تنظيم دخول الجمهور للفعاليات بكل سهولة ويسر.

وكانت النجار قد بدأت جولتها، بزيارة "سمبوزيوم الفن التشكيلي" الذي ينظمه المهرجان بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، بمشاركة 8 فنانين عرب، وفنان تركي وآخر من بيلاروسيا، و32 فنانا أردنياً بدأوا بإنجاز لوحاتهم الفنية.

وفي ختام الجولة، ثمنت النجار جهود نشامى الأمن العام في المحافظة على النظام وراحة الزوار وضيوف المهرجان من الأسر والعائلات.

المسرح الجنوبي

راغب علامة وحسين السلمان يشعلان المدرجات

أحيا الفنان الأردني حسين السلمان، والفنان اللبناني راغب علامة، مساء السبت، حفلاً جماهيرياً مشتركاً على المسرح الجنوبي بحضور وزيرة الثقافة الاردنية هيفاء النجار والإعلامية المصرية منى الشاذلي وشخصيات اردنية وعربية.

بدأ الفنان الاردني حسين السلمان بأغنية "خلي كل العالم يسمع" وسط تفاعل وحماس على إيقاعات الأغنية، وزاد حماس الجمهور وتفاعله عندما غنى يا بايه وأغنية "دق الماني دق الماني" وأغنية "هالله هالله تحمي الملك عبدالله" وصدح السلمان بصوته بمختلف الأغاني الشعبية والوطنية.

وعلى هامش الحفل كرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار بحضور مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الإعلامية المصرية منى الشاذلي.

وقدم الإعلامي الأردني هاني البدري الفنان راغب علامة وسط ترقب الآلاف من جمهوره الذين ملؤوا مدرجات المسرح الجنوبي بحماس واشتياق، وحيا علامة جمهور جرش قبل حفلته بأغنيتة التي قدمها بحفل زفاف ولي العهد "الأردن بالحب ولا أقوى".

وغنى علمني أحبك، طب ليه تشغل، اللي باعنا خسر دلالنا ،مغرم ياليل ومجموعة من اشهر اعماله.

وعبر الفنان الفنان اللبناني عن سعادته للمشاركة بمهرجان جرش، مؤكدا بأنه مازال ينبض بالفرح والسعادة.

وفي نهاية الحفل كرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي كل من راغب علامة وحسين السلمان .



المسرح الشمالي

نجمة ذا فويس 2018 تشارك فرح الأردنيين في جرش

قدمت الفنانة بتول بني، نجمة ذا فويس 2018 والتي تنتمي الى مدينة حلب، و تتحدر من عائلة فنية، أمسية من اللون الطربي والشعبي على المسرح الشمالي.

بدأت بموال مهدى الى جرش..وتحية منها الاردن بدات بالأغنية الاردنية الشهيرة بين الدوالي...للمطربه سلوى ..والتي وجدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وخاطبت جمهور الشمالي قائلة. سعيدة جدا بمشاركتي في مهرجان جرش..وعلى هذا المسرح...وجئت لأكون جزءاً من الفرح الاردني...فعنوان المهرجان ليستمر الفرح..وانا سعيدة جدا بمواسم الفرح الاردني.

ومن اغانيها قدمت أغنية ست الستات.. وكذلك الاغنية التي حققت نجاحاً كبيراً ..عجقة مشاعر...ثم أغنية الحب من الله. بالإضافة الى بين الدوالي، وبنت الأصول، وميل يا غزيل، وبعض القدود الحلبية مثل يا مال الشام؛ كما غنت مش عوايدك وختمت بأنا بعشقك.

الساحة الرئيسية

كما شهدت الساحة الرئيسية مساء السبت عدة عروض فنية وغنائية وشعرية قدمتها مجموعة من الفرق الفنية المحلية والعربية.

وبدأت العروض بـ أداء محلي قدمته فرقة دار الكرك للفنون الشعبية في وصلة غنائية تراثية عبرت عن أصالة المواريث الأردنية عامة والكرك خاصة، ثم تلتها من المملكة العربية السعودية الفرقة الأدائية السعودية التي أقلعت بـ الحضور في رحلة "أردنية سعودية" عبر وصلة من الأهازيج والأغاني الشعبية السعودية رسموا خلالها أجمل لوحات المواريث التراثية والشعبية لـ العديد من المحافظات والمناطق السعودية، ثم تبعها وصلة فنية لـ فرقة المها لـ الفنون الشعبية، وفرقة الهيئة العامة لـ فلكلور الثقافة المصرية بـ فرقتي "الطبيخة، وطلبت الست".

مسرح الصوت والضوء

ومن على مسرح "الصوت والضوء" إستمتع الحضور بـ عروض فنية قدمتها فرقة أوبريت إبداعات شعبية، ليلة مصرية، حملت معها رسالة فنية تراثية من جمهورية مصر الشقيقة، وتلتها مسرحية "وطني حبيبي" التي أشعلت الحنين في قلوب الجماهير المتابعة.

مسرح ارتيمس

ولـ الشعر مذاق خاص في قلوب وأذهان جماهير وزوار مهرجان جرش، حيث شهد مسح أرتيمس مجموعة من القصائد الشعرية ألقاها كوكبة من الشعراء الأردنيين هم: وعد العتوم وسهيل العتوم ومن تقديم وصال العياصرة.

مسرح الأوديون

ارتسمت معاني الفرح والمتعة على وجوه جمهور مسرح الأدويون وَسْط البلد بالعاصمة عمان، ضمن فعاليات مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين في الأمسية الفنية للفنانين أحمد الكردي ومنتصر حبيب.

وبدأ الحفل باستقبال الحضور للفنان أحمد الكردي صاحب الصوت الجبلي، الذي أخذ جمهوره لأغنيات الزمن الجميل وأطربهم على وقع أغنيات وديع الصافي.

وتنقل الكردي المؤلف والملحن الموسيقي بين اللهجة اللبنانية والأردنية والمصرية منها؛ تعلى وتتعمر، يا دار محمية براجك، والعسكر داير من دار، توقف على سياجك.

لينتقل بعدها الكردي لأغنيات الدلعونا ومواويل وديع الصافي، ويغني يا طير يا طاير، وين على رام الله، مرعية يا البنت مرعية، وساري سار الليل، ويختتم بأغنية لو زغرت صوت البارود هذول أردنية، ووصلة تراث وفلكلور من بلاد الشام.