‎إيلاف: أختيرت الممثلة التركية مريم أوزرلي كواحدة من أجمل الممثلات على الإطلاق هذا العام. مريم التي عرفت بدور "السلطانة هيام" في العمل الدرامي الضخم "حريم السلطان"، تتمتع بجمال لا يقاوم وموهبة استثنائية، وقد تركت بصمتها الفنية في قلوب المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

‎ولدت مريم أوزرلي بموهبة طبيعية لافتة للنظر، وقد عكفت على تحقيق حلمها في عالم التمثيل بجد واجتهاد. ومنذ بداية مسيرتها الفنية، حظيت مريم بتقدير كبير من قبل النقاد والجمهور على حد سواء. ولا شك أنها تعتبر واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة والموهوبة في صناعة الترفيه.

تميزت مريم منذ انطلاقتها بعالم التمثيل بجمالها الناعم وملامحها الأنيقة والطبيعية وهو ما دفع بموقع "Statistics Feed" العالمي إلى إدراجها على لائحة أجمل الممثلات عبر السنوات على الاطلاق، إلى جانب شخصيات أخرى كالاميرة والممثلة الراحلة غريس كيلي والممثلات مونيكا بيلوشي وسكارليت جوهانسن وأنجلينا جولي و شارليز ثيرون وصوفيا لورين وغيرهن.

‎تشمل مسيرة أوزرلي الفنية العديد من الأعمال البارزة والمميزة في السينما والتلفزيون، وقد قدمت أدوارًا لا تُنسى تمكنت من خلالها من تجسيد شخصيات متنوعة ببراعة وإتقان. لقد كسبت مريم إعجاب الجماهير من خلال تنقلها السلس بين الأدوار الدرامية بمهارة فائقة.