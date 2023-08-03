إيلاف: إفتتحت شركة "Falcon films" للإنتاج الفني العرض الأول للفيلم السينمائي الكوميدي "الفيل" في صالة Grand Cinemas ABC Verdun بحضور أهل الفن والصحافة.

وقد واكبت كاميرا إيلاف حفل إطلاق الفيلم وكان لنا مقابلات عفوية مع النجوم الذين أفصحوا عن دورهم في العمل البعيد عن الدراما والرومانسية وعن كواليس وأجواء التصوير المفعمة بالمرح والفرح والصداقة.

هذا وتدور أحداث الفيلم حول سامي ومكرم اللذان يعيشان في ظروف مادية صعبة ويخططان لسرقة تحفة أثرية من صديقهما القديم الثري فريد لتسوية ديونهما، في رحلة مليئة بالضحك، المغامرات والمخاطر.

وتجدر الإشارة الى أن فيلم "الفيل" بطولة كل من هشام حداد، فؤاد يمين، جنيد زين الدين، سيرينا الشامي. كتابة دانيال حبيب وكامي كبابة، إخراج سامي كوجان،إنتاج صبحي سنان وتنفيذ رائد سنان.