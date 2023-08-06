إيلاف من الرياض: بدأ عرض الفيلم السعودي "راس براس" على منصة نتفليكس وهو من بطولة عبد العزيز الشهري، عادل رضوان، زياد العمري، ومن كتابة عبد العزيز المزيني وإخراج مالك نجر في أول تجربة لهذا الثنائي بعيدا ً عن عالم "الإنيميشن".

تدور أحداث الفيلم في حي "بذيخة" حول شخصية السائق "درويش" التي يلعبها عادل رضوان، ويقوم عن طريق الخطأ بنقل أكبر مجرم متقاعد من المطار، لتتم بعد ذلك مطاردته من قبل عصابة المجرم بهدف استعادته، ثم ينشغل بعدها كل من درويش و"أبو غدرة" التي يلعبها زياد العمري، والرئيس التنفيذي الجديد لشركة التاكسي "فياض" التي يقوم بشخصيتها عبد العزيز الشهري، بمهمة تضليل العصابة، وإيهامها أن الرجل العجوز لا يزال على قيد الحياة، ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث والمغامرات الكوميدية.

في اللقاء التالي، حاورنا أبطال العمل عن كواليسه وأحداثه.

ما الضمانات التي جعلتك ترى أن الفيلم على قدر التحدي، وأنك داخل منطقة آمنة؟

الثقة مهمة ولكن الأفلام بها 4 عناصر رئيسية منها منصة العرض والنص والمخرج والمنتج وفريق العمل. وعندما أقدمنا على إنتاج الفيلم عملنا بشكل صحيح على كل عناصر الفيلم المتوفرة التي يمكن أن تجعله فيلما ناجحا بقدر المستطاع، لذلك كنت أشعر أننا سنخرج فيلم جيد.

فكرة عالم "بذيخة" ما بين الرعب والكوميديا، الدمج بينهما ليس سهلا.. كيف استوحيت عالم "بذيخة" وفكرت به، وكيف بنيت عالم مرعب ومضحك؟

نتمنى أن ينجح الفيلم إن شاء الله. تتخيل "بذيخة" من أسمها شيء سلبي ولكنه شيء إيجابي، جاء من "البذخ"، وخلفية المدينة أنها فانتازيا لكن يجتمع فيها الكتاب والتجار وعلية القوم ثم صارت الأحداث التي رأيناها في الفيلم حتى وصلت لما هي عليه اليوم. وقبل كتابة فيلم "راس براس" أجريت معالجات لأفلام، لكن الشيء الذي جعلني أميل ل "راس براس" و"بذيخة" أنني شاهدت فيلم Birds of Prey قبل كتابته بأسبوع، ولأنني أحب الشخصيات بدأت في العمل على الشخصيات قبل القصة نفسها ورغبت في إظهار حي لا يوجد به قانون لإضفاء مزيد من الجنون والشخصيات "المضروبة في عشرة"، ودائما أقول إذا كنت ترغب في تقديم كوميديا فعليك "ضرب الشخصيات والأحداث في عشرة"، لذلك رأينا الجنون الذي صار في الفيلم.

السؤال إلى المخرج مالك: كتجربة أولى نراها تجربة خطرة بعيداً عن عالم الانيميشن .. الفيلم أقرب للخيال منه للحقيقة؟

تلك النقطة كنت أعيها كمخرج، لأني أتصور الإشكالية أو الخطورة التي ترغب ألا تقع فيها، هي جعل الجمهور يأخذ الفيلم على محمل الجدية بشكل زائد. كان لا بد للإخراج أن يدعم الشخصية وطريقة السرد والنص، لم أرغب كمخرج في الاتجاه لأن يأخذ المشاهد الفيلم بشكل جاد جدا، فكان هناك قرارات معينة اتخذناها خلال تصوير الفيلم منها تخفيف الواقعية، ويمكن للمشاهد عندما يرى المنتج النهائي أن يعلق على أسباب ظهوره بهذا الشكل، لكن ربما لو أخذنا الطريق الآخر وجعلنا الفيلم يأخذ منحى جدي بزيادة، أتوقع أن النتيجة لن تكون مرضية لنا.

وكمخرج انيميشن، فكرت في إحدى المرات مع نفسي، أنه لا بد من إظهار شيء من قدرتي كمخرج انيميشن، وهذا الشيء الذي يميزني عن الكثير من زملائي في المجال، وهو أن لديّ خبرة في مجال الأنيميشن، فلماذا لا استخدمه، ولست أول شخص يفكر بتلك الطريقة، فقد قدمها من قبل مخرجون كثر، لكن كان لا بد من أن أستفيد من عناصر القوة لديّ كمخرج أنيميشن واستخدمها في الفيلم. خاصة أن القصة وعالم الفيلم يساعدان.

اختيارات الممثلين، عبد العزيز الشهري مبدع وزياد العمري كان رائعا لكنها اختيارات مضمونة.. أما اختيار عادل رضوان فهو أشبه بالمغامرة الغير محسوبة؟

قبل تصوير الفيلم تم الاتفاق على أن شخصية "درويش" هي السمكة خارج الماء، وكلما كان محبوبا من حوله كان أفضل. وقبل البدء في التصوير عرض عليّ عبد العزيز المزيني بروفة جمعت بين عبد العزيز الشهري وعادل رضوان لفيلم آخر لم يتم تصويره، كان بينهما طاقة ظهرت في الفيديو الذي صوره "المزيني"، ومنذ تلك اللحظة اتفقنا على أنه سيصير هناك مزج رهيب بين الثنائي. فكلما كان هناك تنافر بين الشخصيتين كلما كان أفضل، فعادل رضوان مع العبد العزيز الشهري ممكن أن تراه قرار يحتاج لشجاعة، لكنك ستغير تلك النظرة لو شاهدت الفيديو الذي شاهدته في مرحلة مبكرة، فكنا نشعر بالراحة للاختيار.

يُضيف عبد العزيز المزيني: كان هناك فيلما من قبل لعبد العزيز الشهري وعادل رضوان، وأجرينا عليه تحضيرات وكانت "الكيمياء" بينهما عظيمة، من ناحية التضاد في الشخصيتين، خاصة أنك لا ترغب في تقديم فيلم ويلعب البطلان نفس الشخصية فلن يكون الأمر ممتعا. سبق وقلت لعادل رضوان أنني أرى أن ما قدمه في فيلم "راس براس" هو أفضل أداء له.

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أي شخص يرغب في تقديم فيلم كوميدي ويصل للجمهور بسرعة يستعين بعبد العزيز الشهري.. يشكل لك سعادة أو تحدي صعب؟

أنا بالنسبة ليّ احتجت لوقت كبير منذ بدايتي حتى أصل للوصف الجميل الذي وصفتني به. تلك المرة في فيلم "راس براس" أراد الكاتب عبد العزيز المزيني والمخرج مالك نجر أن يشاهدني بشخصيتي الطبيعية، فلم أكن "متلبسا لكاريكاتير معين".

الفيلم أول تجربة لمالك نجر "لايف أكشن".. ألم تشعر أن التجربة مخاطرة خاصة أنها جديدة على "نجر" بعكس خبرته في الأنيميشن؟

أتوقع أن هذا السؤال آخر شخص يُجيب عنه هو أنا، لأن صديق البداية الفنية هو مالك نجر فأثق به ويثق بي ثقة عمياء. فهو ليس مجرد فنان، فهو موهوب، ويعرف نقاط الضعف والقوة في عبد العزيز. بالإضافة إلى كتابة عبد العزيز المزيني الذي يراني دائما متواجد أمامه في كتابته. وكل شيء تم تفسيره بالشكل الصحيح الحمد لله.

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وجودك في فيلم كوميدي يعتبر تحدي، وأن تكون بين عبد العزيز الشهري وزياد العمري هو تحدي أكبر.. كيف استعديت للفيلم خاصة أنه منطقة جديدة عليك تماما؟

الكوميديا بشكل عام هي أصعب أدوار التمثيل، لكن عندما يكون النص جيدا وتعليمات المخرج واضحة، وتعمل بجانب ممثلين مثل هؤلاء، ستُضحك الجمهور غصب عنك. كنا نتعلم من بعضنا سواء أمام الكاميرا أو في الكواليس، وكنا نساعد بعضنا سواء في البروفات أو القراءة، وكثيرا من الأشياء في الفيلم كانت مجهود جماعي.

عالم "بذيخة" خيالي مليء بالرعب والخيالي.. عن التنوع في مشاهدك ما بين الكوميديا والرومانسي، كيف أتممت الموضوع؟

طريقة الكتابة جعلت الشخصية، تظهر بشكل أساسي أنه لطيف ورومانسي ولديه أهداف معينة في الحياة، لكن الموقف الذي حدث له جعله يعيش أجواء مختلفة. وأنا قدمت المكتوب والتوجيهات التي جاءتني من المخرج، وأتمنى أن تكون النتيجة خرجت في النهاية كما يريدون، لكني سعيد بها.

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هذا العام قدمت "الخلاط"، وتجربة فيلم "عبد".. ما الذي رأيته مختلفا في فيلم "راس براس"، وما التحدي بالنسبة لك خاصة أنك مثلت نصف الفيلم فقط (ليست بطولة رئيسية)؟

كل شيء في الفيلم كان مختلفا، فالقصة خيالية في عالم افتراضي، والتصوير السينمائي كان مختلفا، بالإضافة إلى تحضيرات الفيلم التي كانت مختلفة عن كل الأفلام التي قدمتها من قبل. كان هناك ترتيب بين الكاتب والمخرج بأن يخرج النص كما يريدون، ولم يقصروا كجهة إنتاج نهائيا.

ما أهم شيء لفت انتباهك للدور لكي توافق عليه؟

وجود مالك نجر وعبد العزيز المزيني، والنص كان جميلا جدا، فعندما كنت اقرأ النص كنت أضحك بكثرة وتلك أول مرة أضحك بها ولا شك وجودي مع عبدالعزيز الشهري وعادل رضوان تجربة مثيرة وممتعة.