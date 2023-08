إيلاف: يتجه دوق ودوقة ساسكس إلى إنتاج الأفلام، حيث أفادت تقارير أنهما اشتريا حقوق الإنتاج السينمائي لرواية رومانسية ذائعة الصيت.

حيث ذكرت صحيفة صن البريطانية أن هاري وميغان سينتجان النسخة السينمائية من كتاب مؤلف كندي ، بقصة تحمل أكثر من تشابه عابر مع حياتهما.

يمثل هذا المشروع تغييرًا في الاتجاه بعد غزواتهما في صناعة الأفلام الوثائقية ، ونشر الكتب. سيشكل الفيلم جزءًا من صفقتهم مع Netflix ، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

تدور رواية "Meet Me at the Lake" لكارلي فورتشيون التي نُشرت في مايو من هذا العام - حول ويل وفيرن ، وهما زوجان يلتقيان في الثلاثينيات من العمر ، وتتناول موضوعات صدمات الطفولة التي تشبه إلى حد كبير حياة هاري وماركل - بما في ذلك فقدان أحد الوالدين في حادث سيارة ، كما حصل لهاري مع الأميرة ديانا ، وإكتئاب ما بعد الولادة ، والذي تحدثت عنه ماركل في مقابلة عام 2021 مع أوبرا وينفري.

تقع الأحداث بالقرب من مدينة تورنتو ، حيث كانت تعيش ميغان عندما بدأت علاقتها مع هاري ، خلال فترة عملها في الدراما القانونية Suits.

سيواجه إنتاج الدراما نفس التحديات التي يواجهها كل صانع أفلام آخر في هوليوود ، أي أن كل من الكتاب والممثلين في حالة إضراب.

ونقلت صحيفة The Sun عن مصدر مطلع: "استحوذت القصة على أهتمام الزوجين وتم اختيارها لأول تعاون لهما مع Netflix." تقدر الصحيفة أن حقوق الكتاب - الذي بيعت 37000 نسخة في الأسبوع الأول من إصداره وقضى أسبوعين في قائمة العشرة الأوائل في نيويورك تايمز - قد يكلف شركة إنتاج الزوجين ما يقدر بنحو 3.8 مليون دولار.

ناشر الكتاب ، Penguin Random House ، الذي نشر سابقًا مذكرات هاري التي حملت عنوان "سبير".وهي الرواية الثانية لـفورتشيون.

إذا نجح المشروع ، فسيكون بمثابة دفعة لشراكة الزوجين مع Netflix ، والتي تفيد التقارير بأنها مهددة على الرغم من نجاح سلسلة الأفلام الوثائقية التي حطمت الرقم القياسي العام الماضي والتي توضح بالتفصيل إحباطهما من الحياة الملكية. ومن المقرر أيضًا طرح الفيلم الوثائقي Harry’s Heart of Invictus هذا الشهر.