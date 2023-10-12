إيلاف: انتقدت عارضة الأزياء جيجي حديد الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، والتي أدت إلى إعلان الأخيرة الحرب.

وتوجهت العارضة ذات الأصول الفلسطينية إلى موقع إنستغرام للتعبير عن أفكارها حول "المأساة غير المبررة" التي تتكشف منذ يوم السبت. وأعربت حديد عن تعازيها ومحبتها لكل المتضررين من النزاع، وخاصة الأبرياء، وكثير منهم من الأطفال.

وبينما تتعاطف حديد مع النضال الفلسطيني والحياة تحت الاحتلال، فإنها تشعر أيضًا بالمسؤولية تجاه أصدقائها اليهود. وأوضحت أن "آمالها وأحلامها للفلسطينيين" لا تشمل "الضرر الذي يلحق بشخص يهودي". وشددت على أن "ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها".



واعترف حديد بأن الوضع معقد وينطوي على العديد من المشاعر الصحيحة. ومع ذلك، فهي تعتقد أن "كل إنسان يستحق الحقوق الأساسية والمعاملة والأمن؛ بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو عرقه أو مكان ولادته". واختتمت حديثها بالقول إن كلماتها قد لا تكون كافية لشفاء الجراح العميقة للكثيرين، لكنها تصلي دائمًا من أجل سلامة الأرواح البريئة.

شقيقة جيجي، بيلا حديد، هي أيضًا مدافعة قوية عن فلسطين. ومع ذلك، وفي خضم الصراع الحالي، كان معظم المشاهير ينشرون دعمًا لإسرائيل.