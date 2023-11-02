إيلاف: تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لانتقادات شديدة بسبب زي الهالوين "مقطوع الرأس" الذي ارتداه ابنه. حيث أشار أتباعه إلى مدى عجز رئيس الوزراء عن النظر إلى الوضع في الشرق الأوسط.

وفي اللقطات التي تمت مشاركتها على إنستغرام يوم الثلاثاء، وقف رئيس الوزراء بسعادة مع ابنه هادريان البالغ من العمر تسع سنوات، والذي يخرج رأسه من رداءه الأسود ليعطي الوهم بأنه يحمل رأسه المقطوع بين يديه.

قال جاستن مازحًا إنه لا يوجد شيء يمنع هادريان من القيام بخدعة أو حلوى، على الرغم من أنه "يبدو أن هناك شيء في غير محله"، ولكن المستخدمين على المنصة يقولون إن جاستن هو من نسي شيئًا ما - أنه قبل بضعة أسابيع، تم قطع رؤوس الأطفال.

ووصف المعلق السياسي تايلر بوب منشور جاستن بأنه "غير حساس"، في حين قالت سابا خان، ومقرها تورونتو، والتي تدير صفحة @fictionallyflawless، على الإنترنت إن "قلبها يقول أن هذا هو أكثر شيء بعيد عن الحساسية يمكن أن يفعله في وقت يتم فيه تفجير رؤوس الاطفال في فلسطين".