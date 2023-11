إيلاف: من المنتظر أن يشهد الموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني "The Last of Us" إضافة مثيرة إلى طاقم العمل وسط خلفية الاضطرابات في هوليوود بسبب الإضرابات المستمرة.

بينما من المتوقع أن يتأخر إنتاج سلسلة HBO Max حتى عام 2024، تشير التقارير الأخيرة إلى تطورات مثيرة للاهتمام، بما في ذلك إنضمام عضوة جديدة لفريق التمثيل تلعب دورًا حاسمًا في الأحداث المنظورة القادمة.

على الرغم من النكسة في الجداول الزمنية للإنتاج، إلا أن العودة المؤكدة لبيلا رامزي وبيدرو باسكال إلى أدوارهما في دور إيلي وجويل أبقت التوقعات عالية.



من سيلعب دور آبي في The Last of Us؟

تم إعداد الموسم الثاني لاستكشاف العناصر السردية من لعبة الفيديو الثانية لـ Naughty Dog، مع التركيز بشكل خاص على الخلفية الدرامية للخصم المتوقع، آبي أندرسون.

تشير شائعة حديثة، كما أوردها برنامج The InSneider، إلى أن كايتلين دينفر تتنافس على لعب دور Abby. آبي هي شخصية محورية، وهي عضوة شابة في مجموعة Fireflies وابنة جيري أندرسون، الذي مهدت وفاته على يد جويل في الموسم الأول الطريق لسعي آبي للانتقام من الأبطال.

قدم الصحفي جيف سنايدر دينفر كمرشحة رئيسية لهذا الدور، مستشهداً بأدائها المشهور مؤخرًا في مسلسل "لا أحد سينقذك" من إنتاج Disney +، وهو مسلسل لم يحظ بالثناء سوى من ستيفن كينج مؤلفه.

يسلط شنايدر الضوء أيضًا على عمل دينفر الجدير بالملاحظة في فيلم unbelievable على Netflix، حيث صورت ضحية اعتداء جنسي، ونالت استحسانًا كبيرًا لأدائها المقنع.

لتعزيز هذه التكهنات، يشير سنايدر إلى أن Craig Mazin، أحد مبدعي مسلسل The Last of Us، يتابع عددًا قليلًا مختارًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مع كون دينفر واحدًا من القلائل المختارين.

أثناء انتظار التأكيد الرسمي، تضيف الإضافة المحتملة لـدينفر إلى طاقم العمل طبقة إضافية من الترقب للمسلسل.