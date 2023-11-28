إيلاف: أطلقت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح قصيدة "أنا عربية" بطريقة مصورة، وبمرافقة موسيقية من تأليف الموسيقي جهاد عقل.

أظهرت في الفيديو كليب الذي اخرجه بيار جامو مشاهد تعبيرية بالكلمة والصورة عن الواقع الأليم الذي تعيشه فلسطين وغزة على وجه الخصوص.