إيلاف: يشارك الفيلم الوثائقي "الطيور غادرت بيروت" للمخرج خليل درايفوس زعرور ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بابل للفيلم الوثائقي في العراق، ويحصل الفيلم على 3 عروض، الأول يوم الأربعاء 13 ديسمبر في بابل بالمنطقة الخضراء الساعة 11:15 صباحًا، والثاني يوم الجمعة 15 ديسمبر الساعة 6 مساءً في ملتقى الكتاب في مدينة الموصل، والعرض الثالث يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 10 صباحًا في مسرح جامعة بابل.

فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ضمن النسخة الثالثة مهرجان البحرين السينمائي، وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعُرض في مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا.

تدور الأحداث في أغسطس من العام 2020، عندما انفجر مرفأ بيروت تاركًا وراءه مئات القتلى والمصابين و300 ألف شخص بلا مأوى، يتتبع الفيلم قصة فتاة تُدعى زينة في أعقاب تلك الكارثة. الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج خليل درايفس زعرور، بطولة رودولف زعرور، إنتاج Paul Thiltges Distributions، التوزيع والمبيعات عالميًا MAD Solutions.

خليل درايفوس زعرور مخرج لبناني يمتلك في رصيده العديد من الأفلام الحائزة على الجوائز، بدأ مشواره في 2006 بإخراجه الفيلم القصير THE WINDOW والذي اشتهر بعد ودعم وصوله للتدريس في الجامعة في سن الـ28، ثم في 2010 أخرج فيلم الوثائقي الطويل MALAKI - SCENT OF AN ANGEL الذي يسلط الضوء على المفقودين في الحرب الأهلية.

وفي 2019 أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول "نور" الذي حصل على عدة إشادات نقدية وتم عرضه في فرنسا وفاز وترشح لأكثر من 45 جائزة دولية.