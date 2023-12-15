إيلاف: تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الأولى من" ليالي السعديات"، التي تشهد برنامجاً من الحفلات الموسيقية والغنائية يمتد لمدة 3 شهور على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات اعتباراً من 6 يناير 2024، بمشاركة كوكبة متنوعة من ألمع نجوم الموسيقى والمطربين الحائزين على جوائز، بمن فيهم مارايا كاري وكوكوش وأندريا بوتشيلي.

وتسلط الفعالية الضوء على دور الموسيقى كلغة عالمية مشتركة تستقطب الجمهور من مختلف الثقافات، من خلال سلسلة من الحفلات تمتد على مدار عدة أسابيع.

تُقام العروض على مسرح خارجي مُصمم خصيصاً لاستضافتها وسط الإطلالات الخلابة على جزيرة السعديات، حيث يحظى الجمهور بفرصة استثنائية للاستمتاع بأعمال أساطير الموسيقى على المسرح، الذي يتمتع بخلفية ملهمة تشمل منشآت المنطقة الثقافية في السعديات.

ينطلق المهرجان يوم 6 يناير 2024 مع النجمة العالمية مارايا كاري الحاصلة على جائزة الجرامي خمس مرات والملقبة بالطائر المغرد حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. حيث تشدو بنطاقها الصوتي المتميز الذي يصل إلى خمسة أوكتاف وتبدع في أداء مختارات من أشهر أغنياتها التي إحتلت المراكز الأولى على مدى العقود الماضية.

وتُطرب كوكوش، أحد أشهر المطربات الإيرانيات جمهورها يوم 20 يناير بمجموعة من أفضل أعمالها التي تلخص ستة عقود من النجاح. ويعد الحفل ضمن أجندة الجولة الأخيرة للنجمة الأسطورية.

ويتألق التينور الإيطالي الأشهر، أندريا بوتشيلي يوم 27 يناير على مسرح "ليالي السعديات" مع باقة من أجمل الألحان.

