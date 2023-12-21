إيلاف: يشارك فيلم غيم للمخرج محمد حسني ياسين ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (19 - 22 ديسمبر) حيث ينافس في مسابقة الفيلم المصري، ويُقام العرض يوم الخميس 21 ديسمبر الساعة 7:15 مساءً في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، والعرض مجاني بأسبقية الحضور،

الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان شرم الشيخ السينمائي، من إخراج محمد حسني ياسين، وتأليف أحمد حامد، وإنتاج المعهد العالي للسينما، وتصوير محمد رضوان، وبطولة لبنى ونس وعلي شوقي وداليا رمزي وماري جرجس وعماد ماهر، ويدور حول دياب شخص رجعي، يخفي زوجته عن الجميع، يقع في مأزق عند تعسر ولادتها فيضطر لطلب المساعدة من جيرانه ثم يفاجئه القدر بدرس قاس لتتغير الأمور برمتها.

يذكر أن محمد حسني ياسين صانع أفلام مصري وعضو نقابة المهن السينمائية بمصر، حصل على بكالوريوس الكيمياء الخاصة من كلية العلوم جامعة دمياط عام ٢٠١٤، كما درس بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة وحصل على بكالوريوس علوم وفنون السينما تخصص المونتاج السينمائي عام ٢٠٢٠.

عمل في صناعة المحتوى المصور لسنوات عديدة بشكل مستقل وفي خلال دراسته بالمعهد العالي للسينما أنشأ شركة MHY Films وأنتج من خلالها العديد من الإعلانات التجارية والتوعوية والأغاني المصورة.

فيلمه التسجيلي الأول ( عندما يرضى الناس ..!) الذي أدى به أدوار المخرج ومدير التصوير والمونتير وحصد به العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم تسجيلي بالمهرجان القومي للسينما، وكان من إنتاج المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٩. ويعتبر غيم فيلمه الروائي القصير الأول.