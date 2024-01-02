إيلاف: اقتحم أحد معجبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلها ليلة رأس السنة بفندق "هيلتون حبيتور" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفاجأت هيفاء الحضور بردّة فعلها تجاه ما حصل، إذ منعت الأمن من إبعاد الشاب الذي صعد الى المسرح اذ طلبت الفنانة من الفرقة الموسيقية، الاستمرارَ في العزف واخذت بيد المعجب وقامت بالرقص معه وجعلته يشاركها الغناء، والتقطا صورة سيلفي، لتتصدر الترند عبر منصة "إكس" في عدة دول عربية.

معجب يقتحم المسرح في حفل #هيفاء_وهبي ليلة رأس السنة في بيروت.. وهيفا تطلب من الأمن إبقاءه 💫@HaifaWehbe pic.twitter.com/93kPIN3bwQ — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 1, 2024



وبعيدا عن الغناء تواصل الفنانة وهبي تصوير أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "أرض جهنم" ويشاركها البطولة نخبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر مثل: عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، والفيلم من تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.