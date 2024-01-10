إيلاف من الرياض: في أقل من دقيقتين، يقدم الإعلان الرسمي لفيلم هجّان أجواء ملحمة عربية ومشاهد ساحرة وغير معتادة لصحراء المملكة السعودية؛ ومع موسيقى حماسية تعكس أجواء سباقات الهجن نتعرف على الشخصيات الرئيسية في الفيلم والصراع القائم بينهم.

الفيلم من كتابة عمر شامة ومفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.

وتدور أحداثه حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة. وبعدما يستغله المالك القاسي جاسر، يصبح على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة.

هجّان من إخراج أبو بكر شوقي الكاتب والمخرج المصري النمساوي. حصل فيلمه الوثائقي القصير THE COLONY على جوائز في مهرجانات حول العالم. تلاه فيلمه السينمائي الأول يوم الدين، الذي عُرض لأول مرة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي حيث ترشح لجائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا تشاليه، وهجّان فيلمه الروائي الثاني، وهو أحدث إنتاجات كلًا من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي. وخدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel. الفيلم من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، كما شاركت في الإنتاج رولا ناصر.