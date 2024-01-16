إيلاف من نيوم: أعلنت اليوم أستوديوهات تلفاز١١ عن إنطلاقة مرحلة التصوير لفيلم "القيد" مطلع هذا الأسبوع في مدينة بَجدة بصحراء نيوم، على أن تستمر مرحلة التصوير لأكثر من شهر ونصف في المواقع الخارجية والصحراء الجذابة.

فيلم "القيد" هو رحلة ملحمية تتناول قصة انتقام وثأر تدور أحداثها في صحراء شبه الجزيرة العربية في بداية القرن العشرون في البرد القارس لفصل الشتاء. يحكي فيلم القيد قصة سعودية مستلهمة من أفلام المغامرات وتعيد تقديم الاعمال البدوية في حُلة جديدة.

فيلم القيد من بطولة النجم يعقوب الفرحان وسعد الشطي وخالد عبدالعزيز وبمشاركة كلاً من حسام الحارثي وعاصم العواد وأيمن مطهر وفهد بن سالم (أبو سلو) ومن إخراج حسام الحلوة ومن كتابة الكاتب والروائي أحمد الحقيل. ويعد هذا ثاني تعاون بين المخرج حسام الحلوة ويعقوب الفرحان حيث تعاونا من قبل في الفيلم القصير "شقة ٦".

ويضم فريق الإنتاج لفيلم القيد مدير التصوير البلجيكي شون دون (فيلم صوفيا) والمصمم الفني أحمد باعقيل (ناقة) وفريق المكياج السينمائي الإسباني INSIDEFX (لاكاسا دي بابيل) ومدير قسم الأزياء صلاح بركه (حرب النجوم - Star Wars) ومديرة قسم المكياج زينب العياشي (الزيارة). من انتاج محمد الحمود وشوقي كنيس والمنتج التنفيذي علاء فادن علي الكلثمي ووائل أبو منصور.

فيلم القيد هو أولى الانتاجات في إطار اتفاقية شراكة نوعية ما بين نيوم واستوديوهات "تلفاز١١" تشمل إنتاج ٩ أعمال تلفزيونية وسينمائية على مدار ثلاثة أعوام.