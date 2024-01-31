إيلاف من الرياض: أعلنت "الشرق ديسكفري" وهي إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG و"وارنر براذرز ديسكفري"، عن إطلاقها سبعة برامج أصلية تواكب الطلب المتزايد على المحتوى العربي عالي الجودة.

وتنفرد البرامج الجديدة بتنوّعها وتغطيتها لشتّى المواضيع بلغة عصرية، بما فيها الفن واللايف ستايل والمسابقات التثقيفية والترفيهية وعوالم الجريمة الغامضة و"ثقافة المطبخ" وصولاً إلى الحميات الغذائية.

وتضمّ البرامج الجديدة:

"عقول مظلمة" سيعرض قريباً على كافة منصّات "الشرق ديسكفري"

أول برنامج في العالم العربي يتطرّق إلى جرائم مروّعة ارتكبها قتلة متسلسلون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا يكتفي البرنامج بتناول قصصهم المرعبة التي لم تعرض من قبل، بل ويبحر في خباياها ليكشف دوافعهم عبر سلسلة من اللقاءات مع مختصّين وباحثين، كما يوفّر مجموعة كبيرة من الوثائق والحقائق والأدلّة، إضافة إلى لقطات حصرية تُعرض للمرة الأولى.

"بصمة" يُعرض كل يوم إثنين الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يتضمّن لقاءات حصرية تضيء على تجارب غنية عاشتها مجموعة من النساء العربيات اللواتي تركن بصماتهن في مجالات مختلفة، ويتسلّل إلى كواليس النجاح وأسراره في مسيرة طويلة تتنافس فيها النجومية مع التحدّيات، مثل مسيرة يسرا أو سميرة سعيد أو التجربة الفريدة من نوعها والتي خاضتها مشاعل الشميمري، أول امرأة سعودية تدخل عالم صناعة الصواريخ، أو تلك التي حقّقتها المحامية المتألقة سفانة دحلان وشخصيات أيقونية أخرى أثّرت في حياة المشاهدين.

"طعم الحكاية" يُعرض كل يوم جمعة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يقدّمه نجم مواقع التواصل الإجتماعي قاسم الحتّو ليعرّف المشاهدين على ما هو أبعد من "الأكلات" الشعبية الشهيرة في منطقتنا وليقدّم في كل حلقة قصصاً جديدة حول الأطباق الشهيرة وأصلها وتاريخها وارتباطها بالذاكرة، والذائقة والهجرة والتراث.

"Test Drive Riyadh" يُعرض كاملاً منذ الآن على كافة منصّات "الشرق ديسكفري"

برنامج مسابقات يمزج بين المتعة والمعرفة والترفيه، يقدّمه الممثل والإعلامي طارق الحربي، ويصطحب خلاله المتسابقين في رحلة قد تطول وقد تقصر بحسب إجاباتهم الخاطئة أو الصحيحة.

"الخبر الآخر" يُعرض يومياً من الأحد إلى الخميس عند الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يتشارك في تقديمه سلطان الشدادي ولين الحلواني لطرح آخر الأخبار التي تهمّ المتابعين وتغطّي شتّى الموضوعات الفنية والاقتصادية والتكنولوجية خلال نصف ساعة فقط.

"الناقد" يُعرض كل يوم خميس الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يقدّمه كل من بسنت شمس الدين وماهر موصلي ومحمود مهدي لتسليط الضوء على أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية وأحدث الإصدارات، إلى جانب استضافة خبير في صناعة الأفلام لتقييم تلك الأعمال بموضوعية استناداً إلى الآراء الاحترافية وإلى إيرادات شباك التذاكر وتفاعل المتابعين على منصّات التواصل الاجتماعي. كما يقوم بتغطية خاصة للفعاليات والعروض الأولى للأفلام.

"دايت ماستر" سيعرض قريباً على كافة منصّات "الشرق ديسكفري"

مع الرواج الكبير الذي تشهده الأنظمة الغذائية المختلفة، والتي غالباً ما تترافق مع الكثير من التحذيرات أو المخاوف، يقدّم مهند الحطّاب وجهات نظر عديدة حول أبرز الحميات الغذائية في محاولة لإيجاز مزاياها وعيوبها، وذلك عبر جولة تثقيفية مع اختصاصيين وأطبّاء ومشاركين أيضاً يروون تجاربهم الشخصية.

حول الإنتاجات الجديدة التي أعلنت عنها المنصّة، قال بول إدواردز، المدير العام لقناة "الشرق ديسكفري": "من خلال برامجنا الأصلية، نفي بوعدنا بتلبية الطلب على المحتوى عالي الجودة باللغة العربية الذي يتزايد باستمرار، وبرامجنا الأصلية الجديدة التي تم إنتاجها باللغة العربية، لا تقتصر على الترفيه، بل وتساهم أيضاً في تمكين المواهب المحلية وعرض القصص والأحداث التي تعكس جمال المنطقة وتعقيداتها في الوقت ذاته. ليست هذه الإنتاجات سوى البداية، ونتطلّع لإنتاج المزيد من البرامج الأصلية بالتعاون مع شركائنا في "وارنر براذرز ديسكفري" وHBO".

وبالإضافة إلى البرامج الأصلية، تقدّم "الشرق ديسكفري" مجموعة متنوعة من برامج مكتبة "وارنر براذرز ديسكفري" الحائزة على جوائز عالمية ومنها "حمّى الذهب" و"مفاجآت أيام الخطوبة" و"ممرّ عبر الزمن مع مورغان فريمان" و"عجلات على الطرقات". وتتضمّن اتفاقية الشراكة فرصة التعاون في الإنتاج المشترك مع "وارنر براذرز ديسكفري" و HBO لما يصل إلى 30 ساعة سنوياً، لإنتاج محتوى محلي وإقليمي أصلي ونوعي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمتلك "وارنر براذرز ديسكفري" خيار توزيع المحتوى المنتج بالشراكة عالمياً من خلال شبكة ديسكفري، ما سيتيح الفرصة لعرض برامج من المنطقة أمام الجمهور العالمي.