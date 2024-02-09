إيلاف من بيروت: أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية "يا قلب"، من كلماته وألحانه، وهي الثانية من ألبومه المنتظر "كاظم مع الحب".

وكان الفنان العراقي قد تحدث عن الأغنية من خلال فيديو سجله لتطبيق "سبوتيفاي ارابيا" تحدث فيه بالبداية عن النجاح الذي حققته أغنية يا وفية وبين سعادته الكبيرة في ردود الأفعال التي وصلته.

ثم تحدث عن أغنيته الجديدة يا قلب، قائلاً: "كتبتها من قصص المراهقين، أيام المراهقة لما كنا نعجب ونحب وندخل في تفاصيل الحب من أول نظرة ونقول هذي حب حياتي للأبد راح حبها للأبد وخلاص بعد ما يصير مشكلة ويبتعدون عن بعض يرجع يقول عمري ما عاد أحب.. وهذا كان الحب الأول والأخير، وبعد 4 أو 5 أيام يدخل تفاصيل جديدة ويحب وحدة ثانية".

وأضاف "جلست يعني استذكر من الماضي وأكتب يا قلب أني مرهق في كأس ماء أغرق وأنت مدمن الهواء في كل يوم تعشق".